Полицейские стали прятать лица подозреваемых за стикерами Lego

Закон Калифорнии, который вступил в силу в 2024 году, запрещает полиции публиковать фото преступников, обвиняемых в ненасильственных преступлениях.

Однако полицейское управление Марриеты нашло выход из ситуации и прикрыло лица преступников головами Lego.

Простых граждан это рассмешило, но в ход обсуждения подключились исследователи. Они посчитали это неуважением к арестованным.

«Это часть давней традиции унижения и публичного позора арестованных людей», — считает профессор социологии Питер Ханинг.

Ранее из-за роста криминала популярная сеть фастфуда закрыла свои двери. В конце марта в Окленде закроется единственное заведение, где можно было поесть внутри и взять еду с собой. Из-за волн преступности там уже закрыли Starbucks, Denny's и Raising Cane's.

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