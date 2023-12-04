5 декабря
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Жизнь

Полицейские нашли в заднем проходе мужчины пистолет и наркотики

В США полицейские задержали мужчину и нашли в его заднем проходе наркотики и пистолет, передает Lenta.ru.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

Известно, что патрульные решили досмотреть местного жителя из-за его странного поведения. Так, сначала они нашли пакет с таблетками в его носке.

Мужчина заявил, что это болеутоляющие лекарства. По его словам, они нужны ему, чтобы утолять боли от застрявшей пули в позвоночнике. Отмечается, что таблетки были разного цвета.

Также у американца была странная походка, хромота и сжатые ягодицы. Он не мог раздвинуть ноги на обыске из-за тех же болей.

Тогда полицейские повезли подозрительного парня в участок и сделали сканирование. Снимок показал, что в заднем проходе подозреваемого находится крупный объект, а над ним два пакетика.

Его сразу же уложили на пол и достали все содержимое. Анализ показал, что в пакетиках находится наркотическое вещество. А другим подозрительным объектом оказался пистолет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае от отравления тяжелым наркотиком умерло 36 человек.

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