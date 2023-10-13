Православные отмечают Праздник Покрова Пресвятой Богородицы каждый год 14 октября. О его смысле, истории и значимости расскажет altapress.ru .

История появления праздника

Православная церковь начала отмечать праздник в XII веке по распоряжению святого князя Андрея Боголюбского.

Тогда же на Руси стали возводить первые храмы в честь Покрова Божией Матери. Один из самых древних — храм Покрова на Нерли. Со временем появлялось все больше православных храмов или обителей в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы — они были почти в каждом городе.

В Барнауле старообрядческий храм Покрова Пресвятой Богородицы построили на ул. Георгия Исакова, 154.

Основы праздника Покрова Пресвятой Богородицы

В основе праздника лежит предание о явлении Божией Матери в Константинополе, которое описал Андрей Юродивый в своем житии. Византийская империя была на грани гибели, из-за осады Константинополя соседями с востока.

Во время всенощного бдения во Влахернском храме, где хранилась риза Божией Матери, было много молящихся. Но явление Пресвятой Богородицы увидели только Андрей Юродивый и его духовный ученик Епифаний. Богородица была с сопровождением: ее под руки держали Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов, а множество святых в белых одеждах шли позади и пели священные песни.

Свечи. Молитва. СС0

"По окончании молитвы Она сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое Она носила на Пречистой Главе Своей, и, держа его с великой торжественностью Своими Пречистыми Руками, распростерла его над всем стоящим в храме народом" — сказано в изложении жития святых.

Покров Божией Матери защитил город: поднялась буря, которая разметала корабли врагов у берегов Константинополя.

Церковь. Молитва. СС0

Традиции Пресвятой Богородицы

Верующие молятся Деве Марии и просят у нее помощи. Считается, что именно в этот день все их просьбы будут услышаны.

В этот праздник нет поста. Но если 14 октября выпадает на среду или пятницу, которые считаются постными днями то продукты животного происхождения (кроме рыбы) есть нельзя.

На Руси считали, что в это время осень встречается с зимой, и ждали первый иней. Покров был главным праздником осени, потому что собирать урожай к тому времени уже заканчивали. Жилье начинали утеплять мхом, а скот переводили на зимний корм.

Детей на крыльце обливали холодной водой через сито или решето, чтобы они не болели зимой.

Свечи. Молитва. СС0

Иконы Покрова Божией Матери

На Руси незамужние девушки молились Божией Матери о счастливом замужестве, а замужние — Богородице о покое в семье и легких родах.

Однако принято считать, что в первую очередь помощь придет от Девы Марии при боевых действиях всем, кто страдает от этих событий.

Приметы Покрова