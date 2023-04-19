19 апреля
﻿
Жизнь

«Пока терпит». Алтайский орнитолог дал неутешительный прогноз для черных аистов

Алтайский орнитолог Алексей Эбель дал неутешительный прогноз для черных аистов, недавно ставших родителями. Первое яйцо появилось раньше обычного, и непогода может серьезно им навредить.

Черные аисты
Черные аисты
Алексей Эбель

Орнитолог беспокоится, что из-за резких заморозков яйца черных аистов могли подморозиться.

К тому же в паре самец по неизвестной причине отказывается насиживать яйца. У черных аистов оба родителя насиживают кладку поочередно, чтобы каждый из них мог кормиться. Однако в этой семье самец не спешит приступать к родительским обязанностям.

«Учитывая прогноз погоды на ближайшие дни и поведение самца, ситуация выглядит не очень оптимистично», — пишет Алексей Эбель.

Поводом для беспокойства послужило и отсутствие корма из-за большого количества снега. Эбель предположил, что многие из особей, поспешивших отложить яйца, могут не пережить эту весну. Некоторые виды пытались улететь в южные места, где меньше снега, но из-за горного рельефа это оказалось для них сложно.

Подписчики орнитолога предложили самостоятельно подкормить аистов. Однако, по словам Эбеля, это невозможно, так как люди могут вспугнуть птицу с гнезда, а корм растащат мелкие птицы.

«Будем надеяться, что (самка) дотерпит», — пишет орнитолог.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость