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Жизнь

Поиски ребенка, стройки и обрушения. Что произошло в Алтайском крае 19 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 19 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Барнауле помпезно открыли юбилейный XXV Шукшинский кинофестиваль. Кого встречали на красной дорожке, кого не отпускали и что там говорили — смотрите в нашем репортаже.
  • Виктор Томенко сдал документы для регистрации на выборы губернатора, предоставив 527 подписей муниципальных депутатов.
  • В доме на улице Пролетарской в Барнауле обрушился потолок. Жильцов эвакуировали.
  • В селе Воеводское Целинного района начали строить предприятие по переработке маслосемян.
  • В Барнауле строят детский хирургический корпус Центра охраны материнства и детства. Это единственная стройка такого рода в Сибири. А еще ее называют «выстраданной». Смотрите, как она идет.
  • В Барнауле пропала 32-летняя женщина. Следователи предполагают, что ее могли убить.
  • Также Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 13-летнего подростка в Бийске. Мальчик никогда не сбегал из дома.

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