Зачем челябинский маньяк играл с жертвой в шахматы и почему девушка не забеременела за 14 лет - ужасающие подробности

Так же стало известно, что за все эти годы Екатерину выпускали всего пару раз на улицу, не дальше огорода. Все остальное время она проводила в «темнице» на привязи.
Но когда Владимир находился дома, он почти всегда был с пленницей. Играл в шахматы, например. Как стало известно, Ческидов неплохой шахматист, ходил в шахматную школу.
«Она у нас жила, как королева»
Похитителя из Челябинской области Владимира Ческидова, арестовали на два месяца, а его маму освободили из-под стражи в зале суда.
Во время избрания меры пресечения, Владимир и Валентина по прежнему утверждали, что девушку никто не похищал и она жила с ними по собственной воле.
На 72-летнюю мать Владимира, которая жила в доме вместе с ним и с девушкой, возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». Женщину освободили из-под стражи, ей оформят подписку о невыезде. Этого следовало ожидать из-за ее возраста.
Мать подозреваемого мужчины, дала комментарий журналистам, которые ждали ее возле зала суда.
«Она у нас жила, как королева. Пристроилась к моему сыну», - сообщила Валентина.