Похолодание, обман риэлтора и арест политика. Что произошло в Алтайском крае 11 марта

◆ Синоптики предупредили, что после ливней в Алтайский край вернется небольшое похолодание. Всего на несколько дней — но лужи, вероятно, все-таки замерзнут.
◆ Жительница Барнаула рассказала, как риэлтор обманула ее на крупную сумму, оставив без квартиры и с миллионными долгами.
◆ Выяснилось, в чем подозревают руководителя барнаульского Горэлектротранса Николая Петряшина: в махинациях с электрическими кабелями.
◆ Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов объяснил, как в регионе будут решать кадровый дефицит с помощью студентов.
◆ Мать двух детей с гипофосфатазией и волонтер Светлана Пищальникова рассказала, как люди с этой болезнью живут в Алтайском крае и в чем именно она проявляется.
◆ В Барнауле заочно арестовали политика, покинувшего страну. Под уголовное преследование попал бывший руководитель алтайского отделения партии «Яблоко» Александр Гончаренко.
Самое важное - в нашем Telegram-канале