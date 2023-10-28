31 октября
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Жизнь

Похищение на глазах у всех, подготовка к непогоде и огромное новообразование. Что произошло в Алтайском крае 28 октября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 28 октября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Возле ТРЦ "Европа" девушку насильно посадили в автомобиль и увезли. Днем на глазах у прохожих мужчина насильно тащил жертву за собой. Она вырывалась и кричала, но люди равнодушно проходили мимо.
  • Жители поселка Солнечная поляна пожаловались на отсутствие тротуара и освещения на ул. Антона Петрова, а также от ул. Солнечная Поляна до ул. Геодезическая.
  • В Барнауле подготовили спецтехнику к непогоде на выходных. 76 единиц спецтехники для субботы, 68 — для воскресенья.
  • В Бийске 53-летней женщине сделали операцию по удалению большого образования. Оно находилось в области забрюшинного пространства и достигало более 30 сантиметров в диаметре.

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