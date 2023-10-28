Похищение на глазах у всех, подготовка к непогоде и огромное новообразование. Что произошло в Алтайском крае 28 октября

- Возле ТРЦ "Европа" девушку насильно посадили в автомобиль и увезли. Днем на глазах у прохожих мужчина насильно тащил жертву за собой. Она вырывалась и кричала, но люди равнодушно проходили мимо.
- Жители поселка Солнечная поляна пожаловались на отсутствие тротуара и освещения на ул. Антона Петрова, а также от ул. Солнечная Поляна до ул. Геодезическая.
- В Барнауле подготовили спецтехнику к непогоде на выходных. 76 единиц спецтехники для субботы, 68 — для воскресенья.
- В Бийске 53-летней женщине сделали операцию по удалению большого образования. Оно находилось в области забрюшинного пространства и достигало более 30 сантиметров в диаметре.
Читать новости Алтайского края удобно в нашем сообществе во Вконтакте, а также в телеграм-канале.