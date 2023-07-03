4 июля
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Жизнь

Погоню медведей за стадом кабанов показали в Алтайском заповеднике

Сотрудникам Алтайского биосферного заповедника удалось заснять погоню медвежьей семьи за стадом кабанов.

Медведь на кордоне
Медведь на кордоне
Лия Светлояр

Дело произошло этой весной. Медведи тогда только проснулись - голодные после спячки.

Медведица с тремя медвежатами питались вырытыми из земли корешками и первыми зелеными ростками на прителецких склонах.

В это же время неподалеку паслось стадо кабанов.

В одно мгновение медвежата почувствовали рядом добычу, и в них проснулся охотничий инстинкт.

Мама-медведица при этом не проявляла активности, лишь неспешно сопровождала детенышей, позволяя им самим проверить свои силы.

Через десять минут на склоне не осталось ни одного животного, кроме косолапых. До этого там паслись и другие копытные. Кабанам также удалось сбежать.

Ранее стало известно, что в Алтайском заповеднике готовят спасенных медвежат-сирот к выпуску в дикую природу.

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