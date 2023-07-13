13 июля
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Жизнь

Погодный коктейль из аномального зноя и грозовых залпов с ливнями ожидает сибиряков

Аномально жаркая погода установилась в Сибирском федеральном округе (СФО).

Лето, жара
Лето, жара
СС0

Так, 13 июля в Алтайском крае температурный столбик достигнет 40 градусов, следует из прогноза Гидрометцентра РФ. Местами сильные грозы. В Барнауле температура воздуха составит плюс 37 градусов.

Во многих других регионах СФО на фоне жары ожидаются сильные грозовые дожди, грозы, ветер до 18 метров в секунду. Такой погодный "коктейль" прогнозируют в Томской, Омской, Иркутской областях и Красноярском крае.

В такую погоду необходимо брать с собой питьевую воду, много не находиться на солнце. Учитывая, что именно 12 июля ожидается опасный 6-балльный геомагнитный удар со стороны светила.

Ранее сообщалось, что лето станет самым страшным с начала XXI века.

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