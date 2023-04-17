Погода застала врасплох. Барнаул застрял в 8-балльных пробках

Непогода сковала барнаульские дороги 17 апреля. Машины попали в пробки уже с 15:00. Altapress.ru рассказывает о ситуации на дорогах.

Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что пробки в Барнауле достигли 7 баллов. Однако 2Gis оценивает ситуацию на дорогах в 8 баллов.

Движение сковано на Коммунальном мосту и на шоссе Ленточный бор.

Застряли проспекты Строителей, Ленина и Калинина. Стоят без движения улицы Челюскинцев, Кулагина, Советской Армии, Попова и Малахова.

Водители делятся своими эмоциями в сообщениях в 2Gis.

Напомним, с 17 по 18 апреля в Барнауле объявили штормовое предупреждение. Синоптики сообщали, что местами будет сильный снег.