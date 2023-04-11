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Жизнь

Погода в Алтайском крае и Барнауле 11 апреля

По данным синоптиков, в Алтайском крае днем 11 апреля возможна ветреная погода. Подробнее — в материале altapress.ru.

Подснежники.
Подснежники.
unsplash.com

Погода в Алтайском крае

Ночью температура составит от -2 до +3 градусов. Местами в предгорьях до -7 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер южный 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

День начнется с тепла — от +4 до +9 гр, местами по югу до +14 градусов. Однако в течение дня будет похолодание.

К тому будет же ветрено — 8−13 м/с с порывами до 15−20 м/c. Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега.

Погода в Барнауле

Ночью будет благоприятная для таяния снежных остатков температура от 0 до +2 градусов.

Преимущественно без осадков. Ветер южный 3−8 м/с.

Днем потеплеет незначительно — от +5 до +7 градусов. К концу дня и вовсе стоит ожидать похолодание до +2 градусов.

Также ожидается небольшой мокрый снег, ветер южный с переходом на западный 8−13 м/с.

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