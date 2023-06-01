Поединок: гигантский крокодил набросился на бесстрашного купальщика

Трехметровый гребнистый крокодил напал напал на австралийца во время купания в водоеме, сообщает Daily Mail.

Мужчина плавал с маской и ластами на мелководье. Внезапно на него напал крокодил и пастью схватил купальщика за голову.

Купальщик не растерялся сумел разжать челюсти рептилии, пишет Lenta.ru. Но крокодил атаковал мужчину еще раз и цапнул за руку. Однако мужчина сумел перехитрить крокодила и добраться до лодки. Пострадавшего экстренно доставили до местной больницы, а потом он улетел на вертолете с медицинским модулем с острова в город.

Также гигантский крокодил притаился в туалете и до ужаса напугал людей.

Есть версия, что зубастая рептили забралась в туалет из пруда неподалеку.

Ранее несколько человек увидели гигантского крокодила и утонули. ЧП случилось во время перехода путников через реку в Индии. Они вброд направлялись к храму.

В какой-то момент огромный крокодил напал на паломников. Люди испугались и бросились врассыпную. Однако их унесло бурным течением реки. Из 17 паломников остались живыми девять человек.

Также гигантский крокодил-убийца с трупом мужчины в пасти проплыл под мостом. Между тем бесстрашный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.