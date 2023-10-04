Подземная орхидея и веселый “заместитель колибри”. Чем и кем живет один из старейших заказников Алтайского края

- Заказник краевого значения «Обской» был образован 1 октября 1963 года. Он находится в пределах Троицкого и Усть-Пристанского районов и является одним из старейших в Алтайском крае.
- Цель, с которой создали заказник — сохранить Верхнеобской бор, редких птиц, вроде орлана-белохвоста, большого подорлика, сапсана, черного аиста, большого улита и серого сорокопута, а еще такие ценные растения, как красоднев желтый и горицвет весенний.
Орляк.
altlib.ru
- В заказнике «Обской» растет орляк. Этот папоротник, который съедобен только для свиней и людей, а для остальных ядовит. Он находится в Красных книгах Мурманской и Ростовской областей России.
- Из краснокнижных растений Алтайского края в заказнике можно встретить сальвинию плавающую, красоднев желтый, кувшинку чистобелую, пион уклоняющийся, надбородник безлистный. Последний, не имея возможности фотосинтезировать, питается мертвыми остатками растений, а цветки у этой орхидеи пахнут ванилью.
- В заказнике “Обской” водится интересная птица: небольшой Вальдшнеп. Он ведет преимущественно ночной образ жизни, но это не мешает людям вести на него охоту ради мяса и перьев для рисования. В 20 веке вид находился под угрозой истребления.
- На территории заказника проживают также не менее четырех пар лебедей-кликунов и “заместители колибри” — корольки. Эти птички могут целый день играть со своими сородичами, что у пернатых — большая редкость.
Сибирский осетр.
planeta-neptun.ru
- В заказнике расположены два пойменных озера — Шибаево и Большое Камышное. В них водятся: сибирский осетр, стерлядь, таймень, нельма, щука, плотва, язь, лещ, серебряный карась, сазан, налим, судак, окунь, ерш. Первые четыре вида находятся в Красной Книге Международного союза охраны природы.
- В заказнике можно собирать ботанические коллекции, ловить рыбу удочкой и устраивать организованный экотуризм.