5 октября
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Жизнь

Подземная орхидея и веселый “заместитель колибри”. Чем и кем живет один из старейших заказников Алтайского края

Некоторые цветы здесь питаются гнилью, но пахнут ванилью, а местные птицы целый день играют друг с другом и ловко маскируются среди листвы. Altapress.ru рассказывает, чем живет заказник Обской.

Иволга.
Иволга.
altlib.ru
  • Заказник краевого значения «Обской» был образован 1 октября 1963 года. Он находится в пределах Троицкого и Усть-Пристанского районов и является одним из старейших в Алтайском крае.
  • Цель, с которой создали заказник — сохранить Верхнеобской бор, редких птиц, вроде орлана-белохвоста, большого подорлика, сапсана, черного аиста, большого улита и серого сорокопута, а еще такие ценные растения, как красоднев желтый и горицвет весенний.
Орляк.
Орляк.
altlib.ru
  • В заказнике «Обской» растет орляк. Этот папоротник, который съедобен только для свиней и людей, а для остальных ядовит. Он находится в Красных книгах Мурманской и Ростовской областей России.
  • Из краснокнижных растений Алтайского края в заказнике можно встретить сальвинию плавающую, красоднев желтый, кувшинку чистобелую, пион уклоняющийся, надбородник безлистный. Последний, не имея возможности фотосинтезировать, питается мертвыми остатками растений, а цветки у этой орхидеи пахнут ванилью.
  • В заказнике “Обской” водится интересная птица: небольшой Вальдшнеп. Он ведет преимущественно ночной образ жизни, но это не мешает людям вести на него охоту ради мяса и перьев для рисования. В 20 веке вид находился под угрозой истребления.
  • На территории заказника проживают также не менее четырех пар лебедей-кликунов и “заместители колибри” — корольки. Эти птички могут целый день играть со своими сородичами, что у пернатых — большая редкость.
Сибирский осетр.
Сибирский осетр.
planeta-neptun.ru
  • В заказнике расположены два пойменных озера — Шибаево и Большое Камышное. В них водятся: сибирский осетр, стерлядь, таймень, нельма, щука, плотва, язь, лещ, серебряный карась, сазан, налим, судак, окунь, ерш. Первые четыре вида находятся в Красной Книге Международного союза охраны природы.
  • В заказнике можно собирать ботанические коллекции, ловить рыбу удочкой и устраивать организованный экотуризм.
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