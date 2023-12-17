Подтопление домов и ДТП на остановке. Что произошло в Алтайском крае 17 декабря

Дом жительницы Барнаула затапливает почти неделю. Участок находится в переулке Болотном в поселке Кирова. се из-за перемерзшего ручья, вода из которого продолжает пребывать

Барнаульцы поблагодарили доброго водителя автобуса №144. Его имя женщина не указала. Однако сказала, что ехать с ним - одно удовольствие. В салоне всегда приятная музыка, а дети с радостью ждут его на остановках. В автобусе не ругаются, атмосфера дружелюбная и веселая.