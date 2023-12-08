10 декабря
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Жизнь

Подняли ли цены барнаульские таксисты в аномальный мороз - разобрался altapress.ru

Столбики термометров в Барнауле опустились ниже 30 градусов. А это значит, что цены на такси могут измениться из-за аномальных погодных условий. Altapress.ru выяснил, сколько стоит поездка сегодня утром.

Такси.
Такси.
https://unsplash.com/

Оказалось, что цены на такси не изменились вопреки аномалии.

Так, поездка по пр. Красноармейскому длительностью 8 минут обошлась в 131 рубль, что вполне неплохо.

А доехать от центра до Индустриального района будет стоить чуть больше 200 рублей.

Напомним, в регионе по-прежнему действует штормовое предупреждение. С 8 по 13 декабря температура воздуха будет держаться на отметке -35 градусов и ниже.

Однако ранее цены на такси поднялись на 30% в связи с началом учебного года, повышением инфляции и курса доллара. Ценники доходили до 600-700 рублей.

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