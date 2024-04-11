Под угрозой оказались метеориты в Антарктиде

Группа ученых выяснила, что антарктические метеориты находятся под угрозой.

Причина — глобальное потепление.

И к 2050 году около четверти из предполагаемых 300—800 тыс. метеоритов в Антарктиде будет потеряно из-за таяния ледников, указывает Lenta.ru.

Метеориты — уникальные внеземные тела, которые позволяют понять происхождение жизни на Земле.

Ранее стало известно, что стало известно, что загадочный кулон из гробницы Тутанхамона внеземного происхождения.

Исследователи пришли к выводу — стекло образовалось в результате удара метеорита о поверхность Земли.

Впервые стекло описали в 1933 году. Оно получило название ливийское стекло. Коллекционеры минералов ценят его за красоту, редкость и загадочность. Кулон, найденный в гробнице фараона Тутанхамона, содержит осколок такого стекла.

Оно отличается своим составом от любого другого естественного стекла на Земле.

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