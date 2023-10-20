Почти 3 тыс. сохраненных жизней. Как и почему в Алтайском крае снизилась смертность

Смертность людей в трудоспособном возрасте значительно снизилась за 2022 год в Алтайском крае, отметили на пленарном заседании форума «Здравоохранение Сибири-2023» в Новосибирске.

Кризис позади

Положительную динамику по снижению смертности наблюдают по всей стране в 2022 году. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что в Сибирском федеральном округе (СФО) смертность снижается по всем основным причинам, за исключением внешних.

«Хотелось бы особенно отметить снижение на 3,4% в 2022 году смертности населения СФО от всех причин в трудоспособном возрасте», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Наилучшие показатели Сибирь показала в профилактике болезней системы кровообращения. А также от некоторых инфекционных и паразитарных болезней.

Главное достижение страны: удалось преодолеть последствия пандемии коронавируса, которая сильно занизила показатель продолжительности жизни населения. В 2022 году он вырос на 2,6 года и составил 72,7 года.

Коронавирус. Пандемия. Маска. CC0

Добиться таких результатов помог нацпроект «Здравоохранение», уверен Мурашко:

«Его реализация позволила регионам серьезно усилить материально-техническую базу отрасли, «переформатировать» такие ключевые направления, как борьба с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, детское здравоохранение, первичное звено».

Важная задача

Что касается Алтайского края, то здесь также наблюдают улучшение демографической ситуации. Об этом рассказал врио министра здравоохранения Дмитрий Попов.

По итогам восьми месяцев 2023 года в Алтайском крае сохранили 2845 жизней, благодаря комплексу мер.

Согласно динамике общей смертности с 1990 года, уровень смертности начинал расти в соответствии с напряженной социально-экономической ситуацией. С 2005 года он начал постепенно снижаться. Однако смертность снова возросла в 2020-2021 годах, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по COVID-19.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Уровень общей смертности существенным образом отличается в разных районах и городах Алтайского края, что требует выработки индивидуальных комплексных планов по достижению целевых демографических показателей», - подчеркнул Дмитрий Попов.

На данный момент правительство региона поставило перед собой сверхзадачу: в ближайшие сеть лет снизить смертность до уровня 9,9 промиллей.

Принятые меры

В настоящее время в крае определены группы риска. В числе первых оказались люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), которые дают сверхсмертность в крае. В регионе ССЗ страдают 890 тыс. чел. Из них гипертоническая болезнь у 450 тыс., хроническая ишемическая болезнь сердца у 110 тыс.

Чтобы решить эту проблему, в мае 2022 года начали проводить системную работу по сопровождению 273 тыс. пациентов. Дополнительно в крае разработали рейтингование врачебных участков по достижению показателя общей смертности. Это позволит определить проблемные вопросы организации медицинской помощи и в дальнейшем разработать решение по повышению квалификации специалиста.

Медицина. Врач. pexels.com

Кроме того врио министра сообщил, что в 2022 году начала работать единая служба дистанционного сопровождения на базе Консультативно-диагностического центра Алтайского края с ежедневным обзвоном до 5 тыс. человек.

Результат - в 2023 году снизилась доля «нестабильных» пациентов в 2,4 раза.

Существенную роль в этом сыграли информационные технологии в здравоохранении.