Почти летняя погода согреет жителей Алтайского края в эти выходные

Погода в Алтайском крае 22 и 23 апреля
Температура днем 22 апреля будет от+8 до+13 градусов. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Настоящая жара придет в Алтайский край 23 апреля. В регионе будет от +14 до +19 градусов, местами +8 — +13.
Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.
Ветер южный, 2−7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле 22 и 23 апреля
Температура днем 22 апреля будет от +10 +12 градусов. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 2−7 м/с.
А в Барнауле 23 апреля температура будет от +11 до +13 градусов.
Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица.
Ветер южный, 2−7 м/с.