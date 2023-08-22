Почему жители небольшого алтайского села массово его покидают

На наших глазах в Локтевском районе вымирает село Ермошиха: в этом году уехать планируют 30 из 65 жителей, сообщил altapress.ru глава Ермошихинского сельсовета Данил Колесников. Вымирает, но, конечно не сдается. «Мы руки не опускаем», - говорит глава. Причины массовой миграции последнего времени, можно сказать, житейские: закрывается единственный, не считая сельсовета, работодатель колхоз «Новый путь» - его руководитель решил уйти на заслуженный отдых, а преемников не нашлось.

Последний путь

В группе «Ермошиха» в «одноклассниках» много ностальгических фото. Вот газетная вырезка: «Новый путь» как островок надежды». Видно, что газета старая - столько воды с тех пор утекло.

В 1990-х годах, когда колхоз «Новый путь» был зарегистрирован в Ермошихе, он наверняка в самом деле внушал надежды, несмотря на все беды 90-х. Теперь ермошихинцы меж собой называют его «Последний путь»: предприятие закрывается.

В 2022 году колхоз впервые за несколько лет получил убыток 822 тыс. рублей, по данным Rusprofile.ru. Но, как оказалось, дело даже не в финансах. Руководитель хозяйства Анатолий Сибякин - человек в годах.

«Он мне говорил, что будет продавать технику, потому что заканчивает эту деятельность. Хватит уже - возраст не тот», - объяснил Павел Митрофанов, депутат АКЗС от Локтевского района.

Других желающих взяться за дело, похоже, не нашлось, хотя у хозяйства пять соучредителей.

Колхоз "Новый путь". Ермошиха. Группа в "ОК".

Дачные дома

После того, как в Ермошихе стало известно о предстоящем закрытии хозяйства, "чемоданное настроение" охватило многих. В последнее время о намерении покинуть родное село заявили где-то восемь семей, или около 30 человек, рассказал глава сельсовета.

Ехать собираются кто куда. Кто в село Самарка, что в 23 километрах (в тамошнюю школу возят ермошихинских ребятишек). Кто в Горняк, Рубцовск или дальше.

Уезжают, бросая дома. «Кто ж их купит?» - рассуждает глава сельсовета. Некоторые ермошихинцы, впрочем, уезжая, надеются сохранить дома в Ермошихе как дачи. Чтобы летом ездить отдыхать - пуповина отрывается не сразу.

К слову, для любителей степных просторов и бескрайних русских равнин места здесь самые подходящие. Почти в пяти километрах от Ермошихи есть родник с часовенкой и поклонным крестом на пригорке.

На малой Родине - в окрестностях Ермошихи. Ермошиха, Группа в "Одноклассниках".

И бывшие ермошихинцы, приезжая в гости на малую Родину, любят сидеть на этом пригорке, в задумчивости обозревая немного холмистые поля, среди которых когда-то бегали босиком.

Далекий хлеб

Исчезновение села - это процесс, который сам себя поддерживает и ускоряет. Чем меньше в нем людей, тем хуже условия. И тем меньше желающих остаться. А дома без хозяев быстро приходят в запустение.

Остаются лишь самые стойкие: кто держат ЛПХ да пожилые. "Тут у нас есть бабушка 1941 года рождения. Всячески помогаю ей", - продолжает Колесников.

Сегодня в селе уже нет своей школы (с 2017 года ребятишек возят на автобусе в школу в Самарку). Нет своего магазина.

Данил Колесников, глава Ермошихинского сельсовета. ermoshixinskij-r22.gosweb.gosuslugi.ru

Автолавка сюда не ездит: «Года три назад был такой опыт, приезжала машина. Но жителям не понравилось - говорили, что якобы цены сильно завышали», - рассказывает глава.

Данил Колесников сам привозит по просьбе жителей хлеб из Самарки. А что-то другое привезти и не просят, объясняет он.

Связь в Ермошихе - тоже одно расстройство. «Мы сейчас с вами по сотовому телефону разговариваем в одной точке - здесь ее можно поймать. Но как вы еще дозвонились до меня?», - удивляется глава.

Нынешним летом здесь целый месяц не работал стационарный телефон.

«Ровно месяц, представляете, не было вообще связи стационарной. И тут приступ аппендицита у девушки был, «скорую» никак не вызвать. И никто не знал, можно ли ее транспортировать или нет. Ну - все равно отвезли в поликлинику в Горняк. Я обращался и в минцифры, директору «Ростелекома» отправил письмо с подписями жителей. Вроде наладили и за месяц перерасчет будут производить», - продолжает собеседник.

Окрестности Ермошихи. Ермошиха. Группа в "ОК".

Хроника сокращения

Между тем, в 1970-х, а, может, и в 1980-х годах село Ермошиха (единственное в своем сельсовете) было относительно крупным. «Алтайская правда» писала, что «в былые годы» его население составляло примерно тысячу человек, а в местную школу ходили где-то 70 учеников.

В 2010 году в сельсовете числилось уже лишь 225 жителей. На 1 января 2012 года Росстат насчитал 210 человек. На 1 января 2015-го - 159. Сегодня здесь 65 жителей, констатирует глава сельсовета.

На вопрос altapress.ru, есть ли у ермошихинцев надежды сохранить село, Данил Колесников отвечает: «Руки не опускаем».

У колхоза «Новый путь» была в аренде земля из фонда перераспределения и немного паевой. И - кто знает? - может, найдутся желающие взять ее в аренду снова. А там, глядишь, появятся и рабочие места.

Дом в Ермошихе Локтевского района. Ермошиха, группа в "ОК".

Новый подход

Еще одну надежду на развитие малых сел - по крайней мере в теории - дает новая концепция правительства России развития опорных населенных пунктов. Она декларировала возрождение малых форм расселения - полагаем, Ермошиху к таковым вполне можно отнести.

Суть концепции - ускоренное развитие инфраструктуры в опорных пунктах (как правило, в райцентрах). С тем, чтобы прилегающие населенные пункты могли пользоваться его благами - приезжали лечиться, учиться и культурно отдыхать.

В Алтайском крае перечень опорных пунктов утвержден постановлением правительства региона от 5 мая. И в Локтевском районе опорным пунктом назначен Горняк - теперь, вместе с окружающими деревнями, включая Ермошиху, это сельская агломерация №23.

Клуб. Бугрышиха. Сайт Курьинского района.

К 1 августа минсельхоз Алтайского края должен был разработать вместе с местными властями планы ускоренного развития таких опорных пунктов. Но пока неизвестно, готовы ли эти планы, да и, вообще - сработает ли этот подход.

В Беларуси, где стали создавать агрогородки - центры сельской округи, малые и средние деревни практически вымерли, рассказал «Известиям» Артемий Позаненко, преподаватель Высшей школы экономики и исследователь сельских территорий Фонда «Хамовники».

Эксперт считает, что ускоренное развитие опорных населенных пунктов только подстегнет опустение небольших сел. Ведь оно наверняка будет сопровождается "оптимизацией" в них социальной инфраструктуры. Что ж, будем надеяться, что этот эксперимент будут проводить максимально осторожно и бережно.