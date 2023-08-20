Традиции на праздник Марины-Пимены
20 августа принято собирать малину - ее урожай в это время подходит к концу. Последний шанс полакомиться ягодой и сделать заготовки на зиму.
Принято было устраивать женские посиделки - приглашать родственниц и подруг, пить вместе чай с малиной. Считалось, что это принесет собравшимся удачу, а дружба и родственные связи станут крепкими.
Мужу и жене также стоит провести вместе как можно больше времени сегодня - тогда семья будет очень крепкая.
Чай.
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Что запрещено делать на праздник Марины-Пимены
- Нельзя неуважительно относиться к таким птицам, как аисты. Особенно людям, которые ждут или планируют ребенка. По поверьям, аист обидится на грубое поведение и лишит семейство пополнения.
- Семейной паре нельзя менять постельное белье сегодня - иначе могут начаться ссоры.
- Не стоит выходить из дома в темное время суток без крайней необходимости - к болезни.
- Большой риск принять неверное решение или оказаться обманутым - нужно взвешивать слова, обдумывать поступки, отказаться от спонтанных действий.
Черный аист с птенцом.
Алексей Эбель
Приметы на 20 августа
- Аисты готовятся к отлету — осень будет ранней и холодной.
- Утренний туман рассеивается после восхода солнца — будет хорошая погода.
- Рассвет алый, красочный, насыщенный — будет дождь.
- Вода в реке с пеной — через сутки стоит ожидать дождь.
- В паутине нет пауков — погода переменится в худшую сторону.
- Паук свою сеть рвет — будет сильный ветер.
- Петухи поют дружно и громко — будет жаркий дождь.
- Радуга утром — к осадкам.
- Радуга появилась вечером — завтра будет хороший день.
- Утром туман над водой стелется — к ясному дню.
- Аист над домом кружится — к прибавлению в семье.