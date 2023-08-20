Традиции на праздник Марины-Пимены

20 августа принято собирать малину - ее урожай в это время подходит к концу. Последний шанс полакомиться ягодой и сделать заготовки на зиму.

Принято было устраивать женские посиделки - приглашать родственниц и подруг, пить вместе чай с малиной. Считалось, что это принесет собравшимся удачу, а дружба и родственные связи станут крепкими.

Мужу и жене также стоит провести вместе как можно больше времени сегодня - тогда семья будет очень крепкая.

Чай. unsplash.com

Что запрещено делать на праздник Марины-Пимены

Нельзя неуважительно относиться к таким птицам, как аисты. Особенно людям, которые ждут или планируют ребенка. По поверьям, аист обидится на грубое поведение и лишит семейство пополнения.

Семейной паре нельзя менять постельное белье сегодня - иначе могут начаться ссоры.

Не стоит выходить из дома в темное время суток без крайней необходимости - к болезни.

Большой риск принять неверное решение или оказаться обманутым - нужно взвешивать слова, обдумывать поступки, отказаться от спонтанных действий.

Черный аист с птенцом. Алексей Эбель

Приметы на 20 августа

Аисты готовятся к отлету — осень будет ранней и холодной.

Утренний туман рассеивается после восхода солнца — будет хорошая погода.

Рассвет алый, красочный, насыщенный — будет дождь.

Вода в реке с пеной — через сутки стоит ожидать дождь.

В паутине нет пауков — погода переменится в худшую сторону.

Паук свою сеть рвет — будет сильный ветер.

Петухи поют дружно и громко — будет жаркий дождь.

Радуга утром — к осадкам.

Радуга появилась вечером — завтра будет хороший день.

Утром туман над водой стелется — к ясному дню.

Аист над домом кружится — к прибавлению в семье.

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