Почему важно съесть мясо в Рождественский мясоед: приметы и традиции 10 января

Традиции Рождественского мясоеда
К Рождественскому мясоеду люди готовились заранее. Скотину забивали в начале месяца и запасались свежим мясом. Затем накрывали стол и выставляли мясные блюда.
Угощением лакомились только 10 января, а после, пятницу и среду, люди продолжали поститься. По этому поводу даже существовала пословица: «Мясное – в мясоед, а постному – свой черед».
Также этот праздник называли Домочадцев день, так как 10 января вся семья собиралась вместе. Родители и дети занимались хозяйством и вместе садились за стол.
Что нельзя делать 10 января
- Нельзя проводить этот день в одиночестве - иначе не заведете потом семью.
- Не рекомендуется занимать деньги и просить что-либо в долг - а то долго еще не выберетесь из долгов.
- Нельзя выбрасывать со стола остатки пищи и крошки хлеба.
- Запрещено открывать окна - а то из дома уйдет счастье.
- Нельзя переступать порог дома левой ногой — нечистая сила войдет внутрь вместе с человеком.
Приметы Рождественского мясоеда
- Густой иней или снегопад сулят хороший урожай хлеба.
- Дело, сделанное всей семьей, сделает всех счастливыми и принесет плоды.
- Люди, сыгравшие 10 января свадьбу, будут жить долго и счастливо.
- Если кошка весь день спит или с неба валят крупные хлопья снега, то скоро потеплеет.
- Если отсырела соль, будет ненастье.
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