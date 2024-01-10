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Почему важно съесть мясо в Рождественский мясоед: приметы и традиции 10 января

После окончания 40-дневного рождественского поста люди праздновали Рождественский мясоед — 10 января. Altapress.ru рассказывает, почему именно в этот день наши предки угощались мясными блюдами.

Свинина. Мясо.
Свинина. Мясо.
СС0

Традиции Рождественского мясоеда

К Рождественскому мясоеду люди готовились заранее. Скотину забивали в начале месяца и запасались свежим мясом. Затем накрывали стол и выставляли мясные блюда.

Угощением лакомились только 10 января, а после, пятницу и среду, люди продолжали поститься. По этому поводу даже существовала пословица: «Мясное – в мясоед, а постному – свой черед».

Также этот праздник называли Домочадцев день, так как 10 января вся семья собиралась вместе. Родители и дети занимались хозяйством и вместе садились за стол.

Жареное мясо и салат из свежих овощей.
Жареное мясо и салат из свежих овощей.
freepik.com/timolina

Что нельзя делать 10 января

  • Нельзя проводить этот день в одиночестве - иначе не заведете потом семью.
  • Не рекомендуется занимать деньги и просить что-либо в долг - а то долго еще не выберетесь из долгов.
  • Нельзя выбрасывать со стола остатки пищи и крошки хлеба.
  • Запрещено открывать окна - а то из дома уйдет счастье.
  • Нельзя переступать порог дома левой ногой — нечистая сила войдет внутрь вместе с человеком.
Мясо на открытом огне
Мясо на открытом огне
freepik.com

Приметы Рождественского мясоеда

  • Густой иней или снегопад сулят хороший урожай хлеба.
  • Дело, сделанное всей семьей, сделает всех счастливыми и принесет плоды.
  • Люди, сыгравшие 10 января свадьбу, будут жить долго и счастливо.
  • Если кошка весь день спит или с неба валят крупные хлопья снега, то скоро потеплеет.
  • Если отсырела соль, будет ненастье.

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