19 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Почему пожилым людям вредно воздерживаться от интима, рассказал сексопатолог

Сексопатолог Сари Купер в беседе с Daily Mirror назвала негативные последствия воздержания от секса для пожилых людей.

Секс.
Секс.
unsplah.com

Специалист заявляет, что при продолжительном отказе от секса мужчинам грозит эректильная дисфункция.

Женщины же могут столкнуться с ухудшением тонуса интимных мышц. В свою очередь это может привести к болезненным ощущениям во время близости.

Еще одним последствием воздержания сексопатолог назвала чувство беспокойства и угнетенности. По словам Купер, физическая и эмоциональная близость помогает бороться со стрессом.

Ранее специалистка врач-гинеколог Мария Софоклис заявила, что интимные и любовные романы способны повысить сексуальное влечение у женщин.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость