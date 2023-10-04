Почему новые белорусские трамваи едут в Барнаул так долго и что в них особенного

Пять белорусских трамваев из десяти добрались до Барнаула. Осталось дождаться остальные - только тогда их все запустят на линию. А пока представители Минтранса и Горэлектротранса рассказали, почему обещанные еще в апреле вагоны едут к нам так долго и чем они отличаются от привычных барнаульцам. Большая фотогалерея ждет вас в конце материала.

Почему так долго

Контракт на поставку 10 вагонов из Белоруссии заключили в 2022 году. На это потратили 716,4 млн рублей.

По плану прийти они должны были до 1 апреля. Но ввиду мировой экономической обстановки и нарушения поставок деталей по комплектующим и производитель, и поставщик обратились с просьбой перенести сроки. В Барнауле им пошли навстречу.

В итоге вагоны приезжают по одному: иногда чуть чаще, чем раз в месяц, иногда - реже. В общем, по мере поступления запчастей. Пятый, например, привезли в августе, а шестой ожидают 9 октября.

Новые трамваи. Анна Зайкова

Настройка вагонов и обучение водителей

Вагоны производит BKM HOLDING, ранее известный как «Белкоммунмаш». Модель - 820E.

При поступлении трамваев в Барнаул их встречает специалист из Белоруссии, который занимается настройкой.

После чего транспорт ставят на консервацию. После прибытия всех 10 вагонов и их передачи предприятию начнется подготовка водителей. Их будут обучать на базе Горэлектротранса - на это есть лицензия.

Николай Петряшин,

директор МУП Горэлектротранса Барнаула:

«В принципе, наши водители смогут легко обучиться, потому что в трамваях ручное управление. Но есть определенные сложности, например, с освоением пульта управления».

Подготовить нужно будет около 40 специалистов. Это займет около недели.

Новые трамваи. Анна Зайкова

Вместимость и потенциальные проблемы

Снаружи трамваи выглядят стильно: блестящие, в черно-красных цветах.

Внутри - мягкие сидения, тоже красные, с пластмассовыми спинками. Расстояние между ними кажется больше, чем в привычных нам вагонах.

Вместимость - более 100 человек. Сидячих мест – 34. Причем часть кресел расположены на платформах высотой примерно 30 см. В перспективе это может стать проблемой в часы пик, когда транспорт заполнен под завязку.

Утром и вечером желающих уехать так много, что пассажиры едва не садятся на колени друг к другу. Ноги и вовсе оказываются под сидениями. Из-за платформы же место будет строго ограничено. Встать пошире, чтобы удержать равновесие, будет довольно сложно.

К тому же, часть поручней отнимают место у стоячих пассажиров.

Впрочем, сперва нужно проверить трамваи в деле и только потом делать выводы. Возможно, производитель предусмотрел такие нюансы.

Новые трамваи. Анна Зайкова

Принципиальные отличия

Новые трамваи - полностью низкопольные. В них нет никаких крутых ступенек и поручней, разделяющих и без того узкий дверной проем.

Конечно, сделать шаг вверх все равно придется. Но это все равно большое подспорье для мам с колясками и бабушек с тележками, которым часто приходится просить кого-то о помощи.

Отсутствие ступенек и откидной пандус также обеспечат доступную среду для маломобильных групп населения и инвалидов.

Кроме того, в вагонах четыре двери против привычных трех. Это увеличивает пропускную способность пассажиров на вход и выход.

Принципиальную разницу пассажирам пообещали в двух моментах: во-первых, появятся кондиционеры. Их установят как в кабине водителя, так и в салоне.

Если они в самом деле будут работать, станут настоящим спасением в аномальную летнюю жару, которая нередко охватывает регион.

Во-вторых, плавность хода. Трамваи уже испробовали: прокатались на них по депо с белорусскими водителями. И отметили, что они ходят очень мягко.

Как перенесут зиму

Трамвай приспособлен к сибирским морозам. Аналогичные вагоны хорошо показали себя в Красноярске, где морозы такие же, как у нас.

Их можно эксплуатировать при температуре от -40 до +40 градусов. Поэтому проблем с запуском в Барнауле не будет.

Новые трамваи. Анна Зайкова

Когда запустят

Точных сроков выхода на линию в Горэлектротрансе назвать не могут.

Первая причина - неизвестно, когда в город поступит полная партия. Перед запуском сначала надо убедиться, что весь транспорт работоспособный. Обнаружить возможный брак.

И только после полной проверки всех единиц происходит оплата контракта. До этого с вагонами обращаются очень осторожно и, конечно, не могут выпустить в город.

Во-вторых, администрация еще должна передать трамваи на баланс предприятия. Только потом начнется обучение водителей. В совокупности все займет больше месяца.

При самом хорошем раскладе оценить новенькие вагоны барнаульцы смогут в конце ноября. Но предприятие пока ставит более реалистичные цели: к Новому году, если повезет.

Новые трамваи. Анна Зайкова

Каким маршрутам повезет

Обновка, в первую очередь, достанется маршруту №7, как самому длинному и, кстати, одному из самых загруженных в городе.

После будут смотреть по обстоятельствам. Возможно, часть вагонов дойдет до маршрута №1.

Еще одна хорошая новость - в них станут работать кондукторы.

Водителям первое время нужно будет сосредоточиться на практике управления, привыкнуть к новому транспорту. Соответственно - не отвлекаться на прием оплаты.