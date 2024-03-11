Почему мазались сажей на Порфирия Позднего. Приметы и традиции 11 марта

Традиции Порфирия Позднего
Это хороший день для рыбаков — клёв в этот день особенно хороший. Чтобы рыбак и впредь пользовался удачей в своём промысле, первую пойманную рыбу нужно отдать кошке.
Начинают подкармливать птиц, приманивать их к дому, вешать кормушки. Возле дома или в саду они не просто красивые соседи, которые поют в течение дня, дарят радость взрослым и детям, но также будут уничтожать насекомых.
Сон, приснившийся в ночь на 11 марта, может сбыться уже на третий день. Яркие сновидения, которые привиделись днём и хорошо запомнились, как правило, сулят какие-либо проблемы и неприятности.
Что нельзя делать 11 марта
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Стричься — волосы начнут выпадать, потому лучше отложить походы к парикмахеру или в салон красоты.
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Заниматься рукоделиями, особенно теми, что связаны с шитьем и нитками. Шитьем можно к себе беды пришить, а завязанные узлы сулят грядущие неприятности. По этой же причине, нельзя завязывать узлы где бы то ни было.
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Давать в долг — самому придется три года просить взаймы или подаяния.
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Много есть, чревоугодничать, баловаться излишками еды, деликатесами — к болезни.
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Ругаться, устраивать ссоры — впоследствии с этим человеком будет сложно помириться, обида останется надолго.
Народные приметы
- Оконные ставни скрипят или стучат — к беде.
- Метель — снег скоро сходить начнет.
- Весь снег растаял — впереди ожидаются морозы.
- Воробьи собираются в стаи — к ясной погоде.
- Голуби прячутся под крышей — перед похолоданием.
- Ясное небо ночью — к жаркому лету.
- Первые птицы начали возвращаться с юга — пшеница особенно хорошо уродится.
- Вороны в небе кружат — к оттепели.
- Облака высоко плывут — будет солнечно.
- Сильный ветер — погода испортится, похолодает.
- Птицы вьют гнезда на солнечной стороне домов или деревьев — к холодному лету.
- Голуби разворковались — к потеплению.
- Южный или западный ветер — к теплу.
- Синицы поют — приход тепла предчувствуют.
- Колокольный звон слышится глухо — к хорошей погоде.
- Куры роются в снегу — к потеплению.
- Утром туман стоит — перед ненастьем.
- Верба начала цвести — к хорошей пахоте.
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