Почему маньяки стали так популярны и сопровождают нас даже за обедом — отвечает психолог

Тру-крайм — жанр, который показывает и рассказывает о самых громких убийствах и известных преступниках в формате документального фильма или подкаста. И который неожиданно стал очень популярным среди молодых (и не только) людей. Психолог Анастасия Подойницына рассказала altapress.ru, нормально ли интересоваться этим жанром и откуда вообще берется любопытство к историям с кровавыми подробностями.

Сразу хочется выключить

Тру-крайм ( с англ. «настоящее преступление») — это научно-популярный литературный, подкастовый и киножанр, в котором исследуется преступление и подробно описываются действия связанных с ним людей: полиции, жертвы и самого преступника.

Сериалы в жанре тру-крайм в США давно достигли пика популярности, постепенно привлекая и другие страны. Ежегодно Netflix выпускает десятки картин про серийных убийц и маньяков ("Убийство по-американски: семья по соседству", "Суд СМИ", "Не троньте котиков: охота на интернет-убийцу" и др.), а смотрят их миллионы людей по всеми миру. Даже притом, что шоу пестрят откровенными и реалистичными сценами издевательств и насилия, некоторые из которых — из реальных архивов, а часть снимали сами маньяки во время своих преступлений.

Маньяк, убийца. freepik.com

В России этот жанр пока не достиг массовой популярности, но уже уверенно закрепился в темах для обсуждения среди молодежи. Как раз среди поколения, которое выросло на телепередаче "Следствие вели" с Леонидом Каневским и его фирменным "но это уже совсем другая история". В соцсетях становится все больше реакций и мемов, как люди едят, спят и проводят досуг под истории о расчленениях, изнасилованиях и прочих леденящих душу вещах. И даже сами смотрящие не всегда могут объяснить, с чем связано столь необычное хобби.

Марина (имя изменено),

студентка:

"Я думаю, что это из-за моей семьи. У меня отец отсидел в тюрьме за убийство, думаю, это как-то повлияло. Но если брать осознанный интерес, то мне любопытно следить за расследованием: это как детектив. Только я слушаю подкасты, потому что это удобнее, чем читать".

Анна,

продавец-консультант:

"Мне просто хочется иногда пощекотать нервишки. Первый сериал мне посоветовала подруга, смотрели с ней вместе, а теперь сама иногда нахожу что-то. С одной стороны, большая часть сюжетов неприятна, хочется сразу выключить. Но затягивает… В итоге смотришь до конца, а потом злорадствуешь, что какого-нибудь насильника поймали, пускай даже это случилось лет 50 назад".

Жертва. freepik.com

Кому-то хуже — он умер

Анастасия Подойницына занимается частным консультированием, по образованию — клинический психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт, рассказала сразу несколько причин, по которым на самом деле может быть интересен тру-крайм, и нормально ли вообще его смотреть.

— Первое, что хочется отметить — все люди разные, человек — довольно сложный организм. Интересы могут формироваться по тысяче и одной причине. Какого-то единого объяснения, почему тру-крайм интересен людям, нет, но есть некоторые общие тенденции. И да, интересоваться этим жанром — в целом совершенно нормально.

Причины интереса к тру-крайм Анастасия Подойницына условно разделила на несколько групп в собственной классификации. И первой группой стали эмоциональные причины.

— Какие-то ужасные и трагические события захватывают наше внимание непроизвольно. Если говорить про здорового человека, он не может спокойно пройти мимо горящего дома или когда кого-то бьют — он позвонит в полицию или убежит, но что-то сделает обязательно.

Убийца. Нож. VistaCreate

Чувство ужаса и страха сильное и имеет свойство нас затягивать. Когда мы смотрим тру-крайм, можно провести аналогию с просмотром фильмов ужасов.

Мы испытываем страх, чувствуем адреналин, могут даже прокатиться настоящие мурашки по коже, но все это происходит в контролируемой, безопасной среде.

Тот факт, что в тру-крайм все происходило на самом деле, в отличие от фильмов ужасов, конечно, осознается человеком и приближает, усиливает страх.

Это для тех кому недостаточно пойти в кино попугаться призраков, и кому хочется ощущений посильнее.

В итоге при просмотре у человека происходит шок. Конечно, состояние шока очень кратковременно, всего несколько секунд, но оно очень необычно и может быть приятно. Ведь малая дозировка шока — удивление, а мы очень любим удивляться.

Силуэт. Нож. Убийца СС0

В эмоциональных причинах мои коллеги также выделяют такую вещь как «мы рады, что сами не стали жертвой». То есть с кем-то произошло что-то ужасное, но не со мной. Нам всем, наверное, хоть раз в жизни говорили: у тебя еще все хорошо, а вот в Африке дети голодают. Здесь тот же принцип: у кого-то дела еще хуже — он умер.

Есть при просмотре тру-крайм у некоторых и что-то вроде злорадства, мол, поделом им. Происходит это из-за какой-то базовой ненависти человека к миру. Аналогию можно провести с шутками в интернете в духе «у меня бывшего сбила машина, как же классно».

Силуэт. Нож. Убийца СС0

А еще у нас срабатывает сравнение. Мы радуемся, что сами выросли нормальными и не стали маньяками. Это прекрасно работает на успокоение нашего эго, мы любим себя похвалить, погладить. Допустим, какой-нибудь домашний тиран может сказать своей семье, мол, почему это я плохой, я же еще никого не убил и не расчленил, подумаешь, пощечину дал один раз, жива же. Я еще нормальный.

Кровь. Нож СС0

Родная и знакомая тирания

Второй большой группой причин интереса к тру-крайм психолог Анастасия выделяет узнавание.

— Психика устроена так, что мы воспринимаем что-то знакомое и привычное как безопасное, это эволюционный механизм. И, к сожалению, во взрослом возрасте происходит узнавание, если человек вырос в среде, где, не дай бог, у него в семье было какое-то насилие. Или даже не только в семье, но и во дворе, у соседей или одноклассники рассказывали, как их папа или мама бьет.

Более того, эти воспоминания смешиваются с нашими приятными детскими моментами. И при просмотре тру-крайм может возникнуть ощущение, как от чего-то очень теплого, родного и знакомого. У девушек происходит такое узнавание, если отец был грубым и тираничным.

Нож и череп. СС0

А я его в магазине видела

Третьей группой Анастасия выделяет социально-эволюционные причины интереса.

— Эволюционно избегание опасности строится не только на основе собственного опыта, но и на примере других. Так действует не только человек, но и вообще многие млекопитающие. Проще говоря, предупрежден — значит вооружен. Просмотр тру-крайм в этом контексте — это еще и социальная адаптация, понимание, что неплохо бы знать не только о приятных вещах, которые есть в мире, но и об опасностях и быть к ним готовым.

Жертва. freepik.com

Здесь же стоит сказать о сплетнях. Когда преступление произошло в городе, где живет человек, особенно небольшом, или если виновник находился в узкопрофессиональной среде, в общем, где все друг друга знают, это прекрасный повод для сплетен. Мол, представляешь, вот этот мужик маньяком оказался, а я его в магазине видела. Сплетни нам интересны, и от этого никуда не деться. Это тоже обмен информацией.

С социальной точки зрения также хочется отметить, что в мире сейчас масса криминальных новостей. Публикуется множество расследований, психологических портретов маньяков и прочее. Это создает притягательный образ убийц.

Они становятся известными, про них много говорят, так что, по сути, они звезды. А раз так, то некоторые люди могут решить, что они крутые, и позаимствовать отдельные черты их характера. Например, решимость: он вот захотел, грубо говоря, и ограбил банк, а я не могу пыль вытереть уже две недели, он крутой, а я не очень. Они не понимают, что в целом человек ужасен.

Маньяк. freepik.com

Разминка для мозга

И, наконец, четвертой группой Анастасия выделяет разминку для мозга.

— Люди любят разгадывать загадки, потому что это тренировка мозга. В тру-крайм расследование показано очень детально. Становится интересно, как будет действовать жертва или полиция. Понять мышление преступника. Здесь работает иллюзия контроля. Если я примерно буду знать, что у другого человека на уме, то я смогу как-то правильно себя с ним повести, чтобы не стать жертвой.

У нас в культуре распространена фраза «сама виновата» — это перекидывание ответственности на жертву. Я побил жену не потому что я агрессивный, а потому что она ужин не приготовила или на соседа странно посмотрела.

А жена в это время думает, как она может правильно себя повести, чтобы ее не били. Но это иллюзия, и правильного поведения нет, как и в случае с маньяком.

Маньяк. unsplash.com

Если что — как спастись

В России жанром тру-крайм интересуются в основном молодые девушки. По крайней мере, об этом говорят общие наблюдения со стороны.

По мнению психолога, это может быть связано с табуированным секс-стремлением. Поскольку до 18 лет девушкам говорят, что секс — это плохо, а в норме сексуальное желание проявляется раньше, срабатывает защитный механизм — вытеснение.

Желание в итоге становится неосознанным, но оно есть и может проявляться в том числе через интерес к насильникам и прочим подобным личностям.

Также это может быть стокгольмский синдром в бытовом виде, если кто-то из родственников был преступником, не обязательно даже насильником.

Ну а вообще 70% жертв маньяков составляли и составляют женщины, поэтому и смотрят его женщины, чтобы понимать, как не оказаться в руках убийцы, а если что — как спастись.

Жертва. unsplash.com

Романтизация жанра

Многие обвиняют тру-крайм в романтизации насилия и убийств, якобы сейчас жанр стал настолько массовым, что люди перестали разбираться, насколько ужасные вещи в нем показаны.

Однако Анастасия уточняет, что на здорового человека никакой контент никогда не повлияет негативно и не заставит стать ни убийцей, ни маньяком, ни тем более поддерживать их.

— Однако надо признать, что изначально нездоровые люди тоже смотрят тру-крайм, им он интересен, и интересен в практических целях. Есть опасность, что изначально склонные к асоциальному поведению личности смотрят тру-крайм, чтобы чему-то научиться.

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