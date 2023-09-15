Почему из-за взрослых страдают дети в селе Быково

Популярность к Быковской средней школе Шипуновского района пришла весной этого года, вместе с обвалившейся штукатуркой с потолка. О школе написали СМИ и, казалось, за время летних каникул взрослые найдут решение проблемы.

Дети ждали, что в сентябре в школу пойдут в своём родном селе. Но нет — школьные двери не распахнулись, звонок не зазвенел. Новый учебный год у быковских школьников начался с поездок на занятия за несколько километров от своего села.

Хотя решение ситуации, по мнению родителей, было предложено еще в мае: на время ремонта найти временное помещение, где дети будут учиться. Как рассказала одна из родительниц депутату Госдумы Александру Терентьеву, для временной школы председатель СПК "Быковский" готов был выделить здание конторы и оплатить затраты на содержание помещения. Родительский комитет посчитал этот вариант лучшим решением.

Но дело затормозилось — всё лето чиновники обещали согласовать переезд и не согласовали. Без заключения комиссии, оборудовать помещение конторы под временную школу невозможно.

Однако есть пример Урлаповской школы, которая тоже закрыта пока на ремонт, а дети учатся в здании библотеки и дома культуры, — говорит родительница.

Проблему сельской школы в селе Быково прорабатывала и депутат АКЗС Евгения Боровикова. На её запрос в администрацию Шипуновского района районные чиновники ответили, что "вопрос возможности обучения быковских школьников в помещении конторы СПК "Быковский" на согласовании — необходимый пакет документов отправлен в Роспотребнадзор еще в конце мая".

Результатом нерасторопности районных чиновников может стать потеря сельской школы. Ведь учителя Быковской СОШ уже начали увольняться, так как не пришли к компромиссу с чиновниками и директором базовой школы в Шипуново.

Пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду» сообщает, что Александр Терентьев направил депутатский запрос зампредседателю Правительства Алтайского края, отвечающему за вопросы образования. Депутат попросил краевые власти обратить внимание на сложную ситуацию в сельской школе и оперативно принять меры для ее разрешения.