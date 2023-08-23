Почему черных и белых кошек особенно почитают 23 августа - народные приметы на Лаврентьев день

23 августа - народный праздник Лаврентьев день и церковный день памяти священномученика Лаврентия Римского.

Традиции на Лаврентьев день

Святому Лаврентию молятся об избавлении от бедности, болезней глаз, для исцеления недугов. Кроме того, так как Лаврентий считается исцелителем глазных болезней, ему молились для защиты от дурного глаза и сглаза.

Утренней росой умывались, протирали глаза — для хорошего зрения, чтобы обрести красоту и молодость.

Обладающей особыми силами сегодня считалась колодезная и родниковая вода. Такой водой умывались и протирали ей глаза — для красоты и сохранения здоровья глаз.

Праздник еще называли Лаврентием Зоречником, поскольку сегодня часто наблюдали красивый алый рассвет.

23 августа нужно погладить черного кота или кошку. По приметам, кошка черного цвета заберет у человека весь негатив, печали, страдания, переживания.

Не меньшим почетом пользовались и белые кошки. В этот день покупали кошку белого цвета, приваживали к своему дому, гладили или угощали — принесет в дом свет, добро и счастье.

Было принято взбивать и сушить подушки — чтобы из них все переживания, беды, плохие сны ушли, а ночной отдых приносил человеку только радость и силы.

Черный кот. СС0

Что запрещено делать на Лаврентьев день

Нельзя рассказывать планы, озвучивать мечты, стремления, цели - так их можно сглазить.

Нельзя ссориться, ругаться, повышать на другого человека голос — ссора окажется сложной, с последствиями, помириться долго не удастся.

По выпавшей утром росе нельзя ходить обутым, топтать сырую траву — к болезням ног.

Продолжается Успенский пост. Нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, молоко. Исключение делается для тех, кому противопоказан отказ от тех или иных продуктов, в том числе людям в возрасте, с болезнями, беременным и кормящим мамам, детям.

Нельзя сегодня собирать орехи — к ухудшению финансового плана, голодным временам.

Женщинам нельзя ходить в лес в одиночестве — может беда приключиться. Нужно взять с собой хотя бы ребенка или собаку.

Рыбакам будет интересно узнать, что вдалеке от дома не будет хорошего улова. Лучше выбрать ближайшие и хорошо знакомые рыбные места. По поверьям, Водяной чужого водоема, который не знает рыбака, не даст ему поймать рыбу.

Осень. СС0

Приметы на 23 августа

Днем вода на реке или озере тихая и спокойная — осень и зима будут безветренными.

Дождь — осенний и зимний периоды окажутся хорошими, без ветра и сильных морозов.

Сильная жара — вся осень предстоит жаркая.

Ливень — осень будет сырой.

Журавли на юг полетели — морозы начнутся в середине октября.

Порывистый ветер — скоро установится теплая и тихая погода.

Птицы перестали петь — перед дождем.

Рыба вечером плещется — завтра наступит ясная погода.

Утром иней — зима ранняя и холодная.

Листья на липе пожелтели — к ранней осени.

Источник.