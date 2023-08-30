31 августа
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Жизнь

По протоптанным дорожкам. Как выглядел Нагорный парк перед реконструкцией

Нагорный парк стал одной из главных достопримечательностей Барнаула. Ежедневно десятки людей гуляют по каменным улочкам, катаются по асфальтированным дорожкам и фотографируются около Церкви Ионна Предтечи и стелы "Город трудовой доблести". Некоторые уже и не помнят, как выглядел парк семь лет назад. Altapress.ru вспоминает, каким был некогда известный ВНДХ до реконструкции.

Нагорный парк до реконструкции, 2015 год
Нагорный парк до реконструкции, 2015 год
Анна Зайкова

Высокий холм на въезде в Барнаул может похвастаться богатой историей. В XVIII веке на этом месте было кладбище, где похоронены многие известные жители Барнаула. Во время гражданской войны там расстреливали сторонников советской власти.

Но горожанам он запомнился как площадка для ВДНХ, рядом с которым соседствовал парк культуры и отдыха. Он был местом притяжения вплоть до 90-х.

Нагорный парк до реконструкции, 2015 год
Нагорный парк до реконструкции, 2015 год
Анна Зайкова

Как свидетельствуют выдержки из газет, в экспозициях выставки народного хозяйства, кроме, непосредственно, сельского хозяйства, появились достижения всех сфер региона. В павильонах соседствовали отделы "Машиностроение", "Алтаймебель", "Культура", "Пожарная охрана" и другие.

Очевидцы, заставшие "эру ВДНХ", утверждали, что это было уникальное место отдыха в Барнауле. После 92-го года, когда выставку закрыли, многие были уверены, что аналогов такому парку больше не появится.

Нагорный парк до реконструкции, 2015 год
Нагорный парк до реконструкции, 2015 год
Анна Зайкова
Нагорный парк до реконструкции, 2015 год
Нагорный парк до реконструкции, 2015 год
Анна Зайкова
Нагорный парк до реконструкции, 2015 год
Нагорный парк до реконструкции, 2015 год
Анна Зайкова

Действительно, долгие годы Нагорный парк был в запустении. Дорожки покрылись бурьяном, состояние старой лестницы оставляло желать лучшего. Только памятники были долгими жителями забытого парка.

Все изменилось в 2016 году. Тогда парк претерпел масштабную реконструкцию. Бурную растительность вырезали, дорожки заасфальтировали. Улочки выложили камнем, а вокруг расставили скамейки и беседки. Нагорный парк снова стал любимым местом для прогулок и местом притяжения для туристов.

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