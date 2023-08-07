7 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

По ошибке мужчине выплатили 367 зарплат, а он отказался их возвращать

Житель Венгрии не прошел испытательный срок и был уволен. Мужчине должны были выплатить 92,5 тыс. форинтов - 24,5 тыс. рублей, по ошибки компания перевела ему 92,5 тыс., евро - 9,5 млн рублей.

Сбережения. Деньги. Заработок.
Сбережения. Деньги. Заработок.
ru.freepik.com

Сотрудник предоставил австрийский банковский счет, и зарплату должны были выплатить в евро. Вместо конвертации форинтов в евро сотруднику перевели всю сумму в евро.

Компания сразу поняла, что случилась ошибка и попросила мужчину вернуть деньги. Тот сказал, что у него больше нет доступа к австрийскому счету.

Выяснилось, что он снял 15,5 тыс. евро - 1,6 млн рублей наличными через банкомат и перевел на другой счет.

Компания смогла заморозить австрийский счет сотрудника и перевести часть средств обратно. Но они надеются вернуть всю сумму.

Мужчине грозит крупный штраф, сообщает Lenta.ru.

Ранее деньги все-таки пахнут. Сибирские муниципалитеты отстояли в суде право не платить за уборку несакционированных свалок

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость