Плаваем, стреляем, барабаним. 10 идей, чем занять ребенка летом

Подготовили топ занятий, в которых ребенок может попробовать себя: картинг, стрельба из лука, витражное мастерство и различные техники росписи. Здесь дети летом обязательно найдут новое хобби.

Мастер-класс по фьюзингу

Фьюзинг – это разновидность витражного мастерства, где кусочки разноцветного стекла в подделке становятся одним целым после запекания. С такой техникой работы можно познакомиться на мастер-классе «Цветное совершенство» в студии «АлтайВитраж».

Под наблюдением опытных мастеров дети изготавливают аксессуары, предметы декора и интерьера. Все расходные материалы и инструменты для занятия предоставляются в студии. Так что дети от 10 лет спокойно могут принимать участие в процесс создания изделия.

Стоимость мастер-класса на человека: 1600 рублей.

Дети. открытые источники (CC0)

Эбру-терапия

Эбру представляет собой технику рисования на поверхности воды, после чего готовое изображение переносится на бумагу или другую твердую поверхность.

Рисование в такой технике – не особо сложный процесс. А картины получатся исключительными и необыкновенными.

Занятия эбру раскрывают интересные идеи ребенка, успокаивают и развивают мелкую моторику рук.

Мастер-класс «Когда любовь расцветет» проходит в студии творческого развития на ул. Шукшина 8-а. Подходит для детей от 4 лет.

Стоимость мастер-класса на человека: 400 рублей.

Детям требуется организованный досуг. Михаил Хаустов

Мастер-класс по росписи

«Яркий ты» - это мастер-класс по росписи сумки-шопера. На занятии дети смогут разработать дизайн своего шопера и создать его собственными руками, а опытные художники помогут с реализацией идеи.

Такое рисование по ткани развивает координацию движений и совершенствует личностные качества ребенка. Студия рисования «Smorodina» предоставляет все необходимые материалы и инструменты. Возраст участников - от 6 лет.

Стоимость мастер-класса на человека: 1200 рублей (сумка-шопер входит в стоимость).

Дети. Михаил Хаустов

Гончарный мастер-класс

Глиняное изделие – отличный элемент декора дома. На мастер-классе «Живая глина» в студии рисования «Smorodina» можно поработать с глиной за столом или на гончарном круге.

Готовое творение преображает привычную обстановку и позволяет создать уютную атмосферу в доме. Занятия керамикой успокаивают, развивают концентрацию, прививают терпение и собранность. Мастер-класс могут посетить дети от 5 лет и их родители.

Стоимость мастер-класса на человека: 1100 рублей.

Дети. Валерий Степанюк

Мозаичный мастер-класс

Мозаика – это изображение или узор, выполненный из цветных камней или смальты. В процессе занятия из маленьких кусочков формируются различные изделия.

Мастер-класс «Полет фантазии» проходит в студии «АлтайВитраж». Там можно собрать на выбор: игрушку на подставке, панно на стену, подсвечник, подставку, брошь, подвеску, брелок или елочную игрушку.

В процессе создания изображения ребенок улучшает внимательность и наблюдательность. Возраст участников – от 7 лет.

Стоимость мастер-класса на человека: 1000 рублей.

Картинг

Картинг – это гонки на миниатюрных автомобилях по специально оборудованной трассе. Это не только развлечение, но еще и вид спорта.

Занятия позволяют улучшить рефлексы человека и положительно действуют на здоровье в целом. А также повышают скорость реакции, избавляют от стресса и способствуют развитию лидерских качеств. Еще один плюс картинга: возможность выплеснуть энергию.

В городе представлены несколько школ картинга. К примеру, «Let’s Go Karting», «Grand Prix» и «Drive».

Стоимость одного заезда: от 400 рублей.

На "Бирюзовой Катуни" проведут соревнования по картингу. Открытые источники.

Конная прогулка

Конный клуб «Гренада» в пос. Казачий проводит прогулки на лошадях для детей и взрослых. Верховая езда положительно влияет на осанку ребенка и укрепляет мышцы всего тела. Сидя на лошади, ребенок учится координировать свои движения. Прогулка проходит по лесному маршруту в сопровождении инструктора. По желанию можно останавливаться для фотографирования.

Важно, что участники до 18 лет должны быть в сопровождении родителей.

Стоимость для двоих человек: 2000 рублей.

Лошади unsplash.com

Плавание

Плавание для детей может быть как спортивным, так и оздоровительным. Его польза заключается в развитии дыхательной системы, разгрузке позвоночника и укреплении мышц, что также способствует улучшению осанки. В детском клубе «Магис Дети» проходят занятия даже для грудничков. Для маленьких детей занятия проводятся в игровой форме и при помощи специального оборудования, чтобы улучшить скорость, координацию и гибкость.

Стоимость: от 3000 рублей в месяц.

Дети на пляже. Дмитрий Кудрявцев

Уроки игры на барабанах

Ударная установка – это комплекс из различных видов барабанов, которые собраны воедино для удобства игры на инструменте.

На уроке «Барабанный микс» в музыкальной школе «Соло» объяснят теоретические основы игры на барабанах: как правильно держать палочки и как сидеть, - а также разучат базовый ритм.

Игра на барабанах позволяет ребенку улучшить память, выразить свои эмоции и расслабиться. Возраст участников - от 7 лет.

Стоимость занятия на человека: 900 рублей.

Барабаны, музыка. CC0

Стрельба из лука

Центр военно-тактических игр «КиберАрена» проводит обучающие занятия по стрельбе из лука.

Этот вид спорта укрепляет тело и дух. На занятиях ребенок научиться контролировать свои эмоции, а также развивает выдержку и умение сохранять спокойствие.

Стрельба помогает почувствовать уверенность в себе и учит серьезно относиться к технике безопасности. К занятию допускаются дети от 7 лет.

Стоимость занятия на человека: 1600 рублей.

Ева Игнатова.