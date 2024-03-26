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Жизнь

Планы министра здравоохранения и закон для участников СВО. Что произошло в Алтайском крае 26 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 26 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, как в регионе планируют решать проблемы высокой смертности, дефицита кадров и плачевного состояния зданий медорганизаций.

◆ Адвокат Елена Фогель объяснила, как будет работать новый закон об освобождении участников СВО от уголовного наказания.

◆ В Барнауле устроили акцию памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

◆ ФНС подала иск о финансовой несостоятельности к компании «СК Город», которая получала крупнейшие подряды от мэрии Барнаула.

◆ В Бийске частные дома затапливает талыми водами.

◆ В Барнауле состоялся Чемпионат и первенство Сибири по бодибилдингу. Только взгляните, какие эффектные спортсмены в нем участвовали!

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