Петицию из-за нашествия бродячих собак создали в барнаульском поселке

«Эти животные представляют реальную опасность для нашего населения, особенно для детей идущих в школу. Согласно статистике ВОЗ (2018), каждый год около 55 000 человек умирают от бешенства по всему миру и большинство из них были укушены бродячими собаками.

Мы требуем от ответственных органов принять необходимые меры по контролю за численностью бездомных животных и обеспечить безопасность наших детей и всех жителей района», — говорится в петиции.