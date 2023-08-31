Пешеходы выступают против электросамокатов

В Барнауле в последние два дня произошли два серьезных происшествия, связанных с электросамокатами. Первое происшествие произошло днем 29 августа возле кинотеатра "Мир", когда пешеход и девушка на самокате были вовлечены в неприятную ситуацию с наездом, сообщает "В курсе 22". Второе происшествие произошло 30 августа у центрального входа в ТЦ "Арена", где парень на электросамокате сбил пятилетнюю девочку, которой пришлось обратиться за медицинской помощью.