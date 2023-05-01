Первомай, снег и грибы. Чем удивил и порадовал этот день жителей Алтайского края

- Барнаульские экоактивисты пытаются спасти молодые сосны, на которые положили глаз пенсионерки. Барнаульцы развесили на молодых соснах в Мизюлинской роще таблички, которые напоминают бабушкам не срывать с деревьев почки.
- Первые грибы появились в Алтайском крае. Мы рассказали, где их искать.
- А еще мы провели трансляцию с концертов и других выступлений 1 мая.
- Кстати, в Барнауле 1 мая выпал снег. А ровно год назад была жарища. Мы показали архивные фотографии.
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