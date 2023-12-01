Первое счастливое утро. Корреспонденты altapress.ru проверили Барнаул на пробки после открытия моста на Новом рынке

Главное, о чем переживали барнаульцы после открытия моста на Новом рынке — решится ли вопрос с пробками, в которых едва ли не круглосуточно стояла половина города все время реконструкции. Корреспонденты altapress.ru проверили, можно ли теперь уехать в центр быстрее и насколько расширение путепровода помогло избавиться от заторов.

Вольготное движение

Сразу стоит сказать, что для тех, кто ездит от ул. Попова и Солнечной поляны, ближе к пр. Космонавтов, ситуация особо не изменилась. Транспорт по обыкновению застревает перед кольцами на ул. Малахова, а потом из-за долгого светофора плетется по ул. Матросова, перед поворотом на пр. Ленина. Эти участки всегда были проблемными, и из-за них даже с ускорившимся движением на мосту добираться на работу быстрее не выйдет.

Впрочем, непосредственно перед мостом движение интенсивное: светофоры настроены хорошо, автомобили проезжают быстро. Либо еще не все водители вспомнили об открытии моста, либо расширение до шести полос и в самом деле помогло.

По крайней мере, в пятницу, в самое пробочное время — 8:30 утра — мост был загружен как в выходной день: машин было не много и не мало. Автомобили в обе стороны двигались прореженным потоком, вольготно и не торопясь. Почти на каждой остановке и поворотах дежурят экипажи ДПС.

Даже один из самых медленных видов транспорта — троллейбус — пролетел аж до пл. Октября за две минуты, не считая минутной остановки, чтобы забрать людей на Новом рынке.

Открытие моста по пр. Ленина после реконструкции. 30 ноября 2023. Анна Зайкова

Без вечного "хвоста"

В то же время путь по пр. Калинина, куда на полтора года переносили почти все движение в центре, занимал не меньше 20 минут почти в любое время дня. Не спасали даже выделенные полосы — всегда забитые автобусами, которые создавали пробку на светофорах сами себе. Про то, сколько приходилось стоять автомобилистам, и говорить не стоит.

Добираясь в маршрутке от остановки БМК до пл. Октября, можно было потратить время, нервы и вдобавок наслушаться не всегда цензурного мнения о заторах и лихачах, которые влезали на выделенку.

Однако 1 декабря в 8:30 утра маршрутка с нашей корреспонденткой просвистела до нужной остановки. Проблемные участки остались позади. На пр. Калинина как на четной, так и нечетной сторонах было непривычно мало автомобилей.

Вид на пустой пр. Калинина. altapress.ru

Пассажиры в салоне маршрутки тоже радовались, что наконец мост открыли. И теперь боковым улочкам, таким как Пионеров и Кулагина, не придется с вечным огромным "хвостом" из автомобилей ждать, пока основной поток машин проедет по проспекту.

Еще одна журналистка все же не рискнула ехать по Павловскому тракту, тем более, судя по обстановке на картах 2GIS, там все-таки образовалась пробка в сторону пр. Строителей. Зато на объездной на ул. Кутузова было заметно свободнее, чем обычно. По крайней мере, к 9:00 утра. В 8:30 Кутузова, как и Власихинская, еще стояли.

Карта пробок в первое утро после открытия моста на Новом рынке. 2GIS

И по нашим наблюдениям, и по данным карт Яндекс и 2GIS, пока можно сказать, что мост со своей задачей справляется: забрал на себя основной поток транспорта, но не встрял сам. Гораздо свободнее стало на пл. Октября, на ул. Цеховой и Советской Армии и даже на, казалось бы, вечно красном пр. Строителей.

Карта пробок в первое утро после открытия моста на Новом рынке. 2GIS Карта пробок в первое утро после открытия моста на Новом рынке. 2GIS Карта пробок в первое утро после открытия моста на Новом рынке. 2GIS Карта пробок в первое утро после открытия моста на Новом рынке. 2GIS

Счастью водителей не было предела.

Сообщения водителей в первое утро после открытия моста на Новом рынке. 2GIS Сообщения водителей в первое утро после открытия моста на Новом рынке. 2GIS Сообщения водителей в первое утро после открытия моста на Новом рынке. 2GIS Сообщения водителей в первое утро после открытия моста на Новом рынке. 2GIS

Даже там, где дороги все-таки покраснели сегодняшним утром, пробки рассосались буквально за 20 минут. В 8:00 их уровень оценивался на 8 баллов, а уже в 8:20 — на 5-6. Во время реконструкции 8-9 баллов могли держаться вплоть до 10:00 утра.