14 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Первая женщина, которая покорила камень на Алтае скончалась

Сегодня стало известно, что скульптор, член Союза художников России, одна из ведущих художников-скульпторов Алтая, Людмила Рублева скончалась. Об этом сообщила читательница altapress.ru. Также информацию об этом опубликовал барнаульский галерист и арт-критик Вадим Климов.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Людмила родилась 5 июня 1937 г. в Грозном. С детства она любила рисовать, занималась скульптурой во Дворце пионеров, и ее работы экспонировались на выставках детского творчества.

В декабре 1962 года Рублева переехала в Барнаул, и с августа 1963 года она стала работать в Алтайском отделении художественного фонда РСФСР.

На Алтае Людмила Викторовна Рублева была единственной женщиной-скульптором.

«Теперь даже не могу мыслить себя без глины, без дерева… Все это оживает в руках, превращаясь в задуманный образ… я люблю свою профессию, и люблю с каждым годом все сильнее и сильнее», – говорила Людмила.

Людмила Викторовна, работая в области монументального искусства, выполнила ряд памятников, которые находятся на территории Алтайского края.

Также Рублева занималась педагогической деятельностью, она обучала будущих художников рисунку в Новоалтайском государственном художественном училище.

Ранее первая женщина, покорившая камень на Алтае.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость