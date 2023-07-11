О выводе сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.
Оказалось, за прошедшую неделю температура поверхности морей достигла беспрецедентных уровней.
Также в разных частях мира зафиксировали новый рекорд по дневным температурам за этот период.
Научное сообщество следит за "драматическими изменениями" в разных частях климатической системы и в температуре поверхности моря, отметил начальник отдела мониторинга климата.
Ранее синоптики предупредили об аномальной жаре, которая ожидает жителей Алтайского края в ближайшую неделю.