Персонажи мультфильма "Простоквашино" стали героями мобильной игры

Мобильную игру представила киностудия «Союзмультфильм» и студия-разработчик «КБ Продакшн», где героями стали персонажи мультсериала «Простоквашино». Об этом сообщают РИА Новости.

Игра ориентирована на детей от 5 до 7 лет. Она имитирует виртуальный поход в супермаркет с героями мультфильма.

Игроку нужно будет по списку закупить нужные продукты для блюда и оплатить их на кассе.

Виталий Козлов, основатель студии «КБ Продакшн», отмечает, что важно развитие тех навыков, которые помогут ребенку в реальной жизни.

«Опыт игры «в магазин» отлично поможет ребенку сориентироваться в магазине в реальной жизни», — сказал Виталий Козлов.

Игра доступна бесплатно.

Ранее советские фильмы, мультики и передачи — в ностальгической подборке.