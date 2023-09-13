Персонажи мультфильма "Простоквашино" стали героями мобильной игры

Игра ориентирована на детей от 5 до 7 лет. Она имитирует виртуальный поход в супермаркет с героями мультфильма.
Игроку нужно будет по списку закупить нужные продукты для блюда и оплатить их на кассе.
Виталий Козлов, основатель студии «КБ Продакшн», отмечает, что важно развитие тех навыков, которые помогут ребенку в реальной жизни.
«Опыт игры «в магазин» отлично поможет ребенку сориентироваться в магазине в реальной жизни», — сказал Виталий Козлов.
Игра доступна бесплатно.
Ранее советские фильмы, мультики и передачи — в ностальгической подборке.