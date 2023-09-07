Персональные палочки и несъедобные роллы. Где в Барнауле могут научить игре на барабанах и сколько это стоит

Тем, кто хоть раз отбивал ритм музыки в наушниках и хотел попробовать себя в роли барабанщика — Altapress.ru предлагает несколько музыкальных школ, в которых могут научить игре на барабанах.

Turtle Studio

Turtle Studio. vk.com/turtle_std

Здесь можно обговорить с преподавателем удобный график посещения занятий, взять частные уроки игры на барабанах, отбивать ритм в компании бас-гитариста и многое другое.

Разовое занятие: 800 руб.

Абонемент на четыре занятия: 2800 руб.

Dzen

Drumstarz-Barnaul. vk.com/drumstarzbrn

Эта школа больше подходит для тех, кто уже обладает хоть какими-то навыками игры на инструменте. Также здесь можно заниматься с педагогом: обучение выстраивают в зависимости от исходного уровня знаний игры на барабанах. Учеба проходит так: один раз в неделю будущий барабанщик занимается с преподавателем и еще один — самостоятельно.

Разовое занятие с преподавателем: 800 руб.

Разовое занятие самостоятельно: 300 руб.

Абонемент на месяц: 4000 руб.

"Студия Эйса"

Студия Эйса. vk.com/eisa_studio

В этой школе можно заниматься игре на барабанах не только с преподавателем, но и самостоятельно. Занятия идут 55 минут для детей от 4-х до 7-ми лет и 85 минут — для всех остальных. Здесь подробно объяснят, что такое роллы и как создаются партии.

Разовое занятие с преподавателем: 1000 руб.

Разовое занятие самостоятельно: 350 руб.

Разовое занятие с преподавателем детское: 700 руб.

Разовое занятие самостоятельно: 250 руб.

Абонемент на месяц: 4200 руб.

Drumstarz-Barnaul

Владислав Вычуров, основатель школы барабанов Drumstarz-Barnaul. vk.com/drumskiller

В эту школу берут учеников с 14 лет. Будущим барабанщиками понадобятся только палочки для игры, тетрадь для записи и энтузиазм. Занятия здесь проводят два раза в неделю.

Абонемент на месяц: 5000 руб.

"Не школа барабанов"

Школа не барабанов. vk.com/neshkola_barabanov_brn

Эта школа барабанов предлагает записаться на бесплатное пробное занятие, а если барабанная установка “зацепит”, то и подобрать подходящий вариант оплаты. И да, для выпускников школы устраивают отчетные концерты, на которых они демонстрируют свои умения.