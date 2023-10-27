Перезапуск «Фабрики звезд» прокомментировал продюсер Пригожин

По мнению Пригожина, программа «Новая Фабрика звезд» полюбится телезрителям, пишет "Телепрограмма".

Это "попадание в десятку", считает продюсер.

Ранее Пригожин назвал Аллу Пугачеву народной певицей. Он считает, что Алла Пугачева оставила большой след в нашей эстраде, в искусстве, в мире музыки.

Также он уверен — если завтра объявят о том, что Примадонна возобновила концерты, на нее снова пойдут люди. Произведения, которые Алла Пугачева спела, по-прежнему остаются в сердцах миллионов людей.

По мнению Пригожина, глупо было бы говорить, что Пугачева каким-то образом может исчезнуть с радаров. Ведь она — поистине народная певица, уверен продюсер. И у нее давно уже даже не имя, а бренд.