Перевозчики Барнаула запросили поднять цены за проезд в общественном транспорте

Просьбу сформировали исходя из поднятия цен на автомобильные запчасти, шины и топливо.

"Барнаул" сообщает, что в администрации столицы Алтайского края состоялось совещание с участием руководителей пассажировперевозящих компаний. На встрече подняли вопрос о поднятии стоимости проезда в общественном транспорте.

Запрос о пересмотре повышения стоимости проезда в общественном транспорте в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности был направлен в ноябре 2023 года.

Ряд уведомлений об изменении цены за проезд на общественном транспорте прислали и предприниматели, работающие по нерегулируемым тарифам.

Причиной пересмотра стоимости проезда стало увеличение себестоимости выполняемых работ. По их сведениям, цены выросли на запчасти (30-35%), шины (от 20 до 40% в зависимости от размера) и дизельное топливо (35%).

Также из-за увеличения затрат на обслуживание транспорта и поддержание его в надлежащем виде не позволяет поднять зарплату рабочим.

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин сообщил, что вопрос собираются разобрать на городском координационном совете по ценообразованию. Но для этого перевозчикам необходимо доработать документы, которые они подали, на изменение стоимости проезда.

А водителей, перевозящих людей по нерегулируемым тарифам, попросили отложить вопрос до предстоящего рассмотрения этого вопроса.

На данный момент стоимость проезда составляет 30 рублей.

Ранее мы сообщали, что в некоторых автобусах уже объявили о повышении цены.