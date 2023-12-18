19 декабря
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Жизнь

Перенесли финальную серию "Слова пацана". Когда ждать развязки

Финал сериала "Слово пацана" пересняли в последний момент. Из-за этого сдвинулось время выхода заключительной серии. О том, что предшествовало изменениям, и когда можно посмотреть 8 серию, расскажет altapress.ru.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Пресс-служба видеосервиса Wink.
1
Когда можно увидеть 8 серию?

Дата премьеры последней серии была запланирована на 21 декабря, однако она выйдет позже. Это связано с тем, что съемки состоялись в начале декабря. Сейчас часть сцен находится в процессе монтажа. Дату выхода финального эпизода сообщат позже.

Сериал &quot;Слово пацана. Кровь на асфальте&quot;.
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Пресс-служба видеосервиса Wink.
2
Финал уже давно слили, есть ли смысл смотреть?

Ранее в сеть слили черновые варианты 7 и 8 серий. Однако создатели сериала заявили, что решили переснимать финал еще в период выхода третьей серии — его решили сделать «круче, острее и эмоциональнее».

Слитая в сеть седьмая серия проекта тоже отличалась от оригинальной. В рабочей копии эпизода был нечеткий звук, а голоса персонажей отличались о тех, которые звучали в предыдущих сериях проекта.

Также сюжетная линия совпадала за исключением нескольких моментов.

Сериал &quot;Слово пацана. Кровь на асфальте&quot;.
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Пресс-служба видеосервиса Wink.
3
Как переснимали развязку?

Предположительно, 5 декабря съемочная группа проекта отправилась на окраину Ярославля. Процесс был под угрозой срыва из-за наплыва школьников, которые хотели увидеть героев проекта.

Режиссер сериала Жора Крыжовников отметил, что ему было тяжело договориться с продюсерами о пересъемке, однако кинематографист переписал финал и убедил руководство проекта изменить последний эпизод, получив финансирование.

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