1 октября
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Жизнь

Перекупщики заработали на перепродаже новенького iPhone 15 миллионы долларов

Перекупщики запускали специальных ботов, которые помогали перекупать iPhone, передает Lenta.ru.

iPhone 15
iPhone 15
Apple

После выхода новых смартфонов в сети появились перекупщики. Они использовали специальные программы, которые помогли им первыми покупать устройства и перепродавать их.

На таких манипуляциях они заработали миллионы долларов.

Бот позволял резервировать различные модели iPhone 15, как только предзаказ открывался на сайте Apple.

Что обойти защиту, спекулянты оформляли заказы на разных людей. После этого они забирали телефоны и продавали их с большой наценкой. Из-за этого старт продаж был частично сорван.

Перекупщики зарабатывали 750 тыс. долларов (6 млн рублей) за каждый перепроданный iPhone.

Отмечается, что бот делал покупку за 0,2 секунды или даже быстрее.

Ранее сообщалось, что пользователи новенького iPhone 15 массово жалуются на то, что его легко сломать.

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