Партийный проект «Историческая память» в Алтайском крае возглавил Герой России Владимир Шаманов

Общественный совет партийного проекта в Алтайском крае возглавляет руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», депутат Барнаульской городской Думы Алина Горлова.

Владимир Анатольевич Шаманов не нуждается в представлении. Он активно занимается патриотическим воспитанием молодежи, сохранением памяти о Героях России и важнейших событиях в истории нашей страны, поддерживает общественные и волонтерские движения, работающие в этом направлении, помогает участникам спецоперации и жителям освобожденных территорий. Именно такие задачи стоят перед нами в рамках реализации партийного проекта «Историческая память». Уверен, что вместе с Владимиром Анатольевичем региональное отделение партии совершит еще больше добрых и полезных дел, — сказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Гладких.

Одно из ближайших мероприятий, которое пройдет в рамках партпроекта «Историческая память» — это международный «Диктант Победы». Жители России и еще нескольких десятков стран мира в пятый раз напишут его 27 апреля на специальных площадках и на сайте диктантпобеды.рф. В Алтайском крае единороссы готовят для проведения диктанта почти 150 площадок. Планируется, что в нем примут участие свыше 8 тысяч жителей алтайских городов и сел.