Парк "Центральный" в Барнауле возобновил работу

Парк культуры и отдыха продолжает работать в обычном режиме: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Ранее мы показывали, как зима украсила Центральный парк в Барнауле.
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После выпадения осадков в парке восстановили ледовое покрытие, сообщает мэрия.
Парк культуры и отдыха продолжает работать в обычном режиме: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Ранее мы показывали, как зима украсила Центральный парк в Барнауле.
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