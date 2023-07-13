Парк имени Ленина в Барнауле благоустроят сообща с горожанами

Совещание по вопросу благоустройства общественных территорий, которое будет выполнено по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году провел в администрации города глава краевой столицы Вячеслав Франк. Одним из главных вопросов, рассмотренных на совещании, было обновление парка имени Ленина, который стал победителем голосования по выбору территорий для благоустройства в следующем году.

Встреча прошла с участием представителей краевого Министерства спорта, имущественных отношений, городских профильных комитетов, администрации Индустриального района, депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, городской Думы, инициативных общественных групп, дизайнеров и архитекторов.

Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев напомнил, что в 2024 году в рамках нацпроекта продолжится благоустройство парка «Юбилейный». Также серьезные изменения ждут зеленую зону, расположенную на земельных границах улиц Антона Петрова, Ленинградской и Энтузиастов, которая ранее называлась парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина.

В данном случае важно подчеркнуть, что именно эта территория стала победителем общественного голосования. Из 63 тысяч горожан за нее проголосовали более 11 тысяч человек.

Совещание по вопросу благоустройства общественных территорий. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Как отметил Вячеслав Франк, жители проявили колоссальную активность в голосовании, что говорит о высокой заинтересованности в развитии зеленых зон города, в том числе в восстановлении именно этого парка.

Территорию выбрали жители города, поэтому в следующем году мы начнем восстанавливать парк. Первоочередная наша задача – сформировать четкие границы земельного участка, исходя из этого разработать проект, в том числе определить этапность работ, чтобы комплексно подойди к созданию в городе еще одной комфортной и благоустроенной общественной территории. При этом необходимо вовлечь в этот процесс широкий круг общественности и принимать все решения с их участием, — подчеркнул Вячеслав Франк.

Вячеслав Франк. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

По словам Антона Шеломенцева, первым делом будет создана рабочая группа по координации проекта благоустройства парка. В нее войдут представители краевых ведомств, администрации города, общественники, эксперты в области озеленения и культуры, архитекторы, дизайнеры и другие заинтересованные лица. В ближайшее время будет утвержден список участников.

Также заместитель главы администрации города отметил, что концепция развития парка будет разработана при тесном взаимодействии с жителями. В ближайшее время будет проведено анкетирование горожан о том, какой они хотят видеть обновленную зеленую зону.

Опрос организуют в сети интернет и с помощью волонтеров. Затем планируется провести экспертный опрос квалифицированных специалистов.

После того, как мы получим результаты анкетирования, будет организована стратегическая сессия с максимальным учетом интересов горожан, а также с участием представителей экспертного сообщества и общественных организаций. Результаты стратегической сессии и лягут в основу проекта, — добавил Антон Шеломенцев.

Что касается эскизного проекта благоустройства зеленой зоны и проектно-сметной документации, то эти документы планируется разработать до конца года.