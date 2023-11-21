Памятный бюст Герою России Григорию Ширяеву установят в его родном селе

Проект памятного бюста уроженцу села Леньки, Герою России Григорию Ширяеву вице-спикер обсудил с администрацией района при посещении села.

Установку памятного бюста Герою России Григорию Ширяеву планируют в селе Леньки Благовещенского района. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия». Установку памятного бюста Герою России Григорию Ширяеву планируют в селе Леньки Благовещенского района. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Проговорили предварительно общую концепцию, потенциальных подрядчиков и место установки — на центральной площади села. Здесь уже есть аллея, на которой представлены памятные объекты разных родов войск. Считаю, что важно обсудить проект с жителями и, конечно, с родственниками Героя. Память о нашем земляке Григории Ширяеве обязательно будет сохранена, — сказал зампредседателя.

Мама Григория Ширяева — Людмила Ивановна — сейчас живет в Кулунде. Там же похоронен сам Герой России, также в селе установлен бюст бойцу.

Бюст Григорию Ширяеву в Кулунде. Источник: сайт шамановфонд.рф. Бюст Григорию Ширяеву в Кулунде. Источник: сайт шамановфонд.рф.

Кстати, вся информация собрана в школьном музее, здесь же действует патриотическое движение учеников. По словам Дениса Голобородько, в планах сохранить и обновить музей.

Григорий Ширяев — это настоящий пример мужества и патриотизма. Хранить память о таких людях, передавать ее подрастающему поколению — наша безусловная задача, — подчеркнул депутат.