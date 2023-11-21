Памятный бюст Герою России Григорию Ширяеву установят в его родном селе

Проект памятного бюста уроженцу села Леньки, Герою России Григорию Ширяеву вице-спикер обсудил с администрацией района при посещении села.
Проговорили предварительно общую концепцию, потенциальных подрядчиков и место установки — на центральной площади села. Здесь уже есть аллея, на которой представлены памятные объекты разных родов войск. Считаю, что важно обсудить проект с жителями и, конечно, с родственниками Героя. Память о нашем земляке Григории Ширяеве обязательно будет сохранена, — сказал зампредседателя.
Мама Григория Ширяева — Людмила Ивановна — сейчас живет в Кулунде. Там же похоронен сам Герой России, также в селе установлен бюст бойцу.
Кстати, вся информация собрана в школьном музее, здесь же действует патриотическое движение учеников. По словам Дениса Голобородько, в планах сохранить и обновить музей.
Григорий Ширяев — это настоящий пример мужества и патриотизма. Хранить память о таких людях, передавать ее подрастающему поколению — наша безусловная задача, — подчеркнул депутат.
Справка:
Григорий Ширяев родился 7 декабря 1977 года в селе Леньки Благовещенского района.
В середине 1990-х годов семья переехала в райцентр Кулунда Алтайского края. После окончания школы он поступил в Омский государственный университет путей сообщения. Однако в 1999 году с пятого курса ушел служить рядовым в Армавирский отряд спецназа внутренних войск МВД России, а затем остался служить по контракту.
За десять лет службы в спецназе Григорий Ширяев неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе России и Южной Осетии, участвовал в тридцати специальных операциях по поиску и уничтожению незаконных вооруженных формирований, более десяти – боевого охранения при сопровождении воинских колонн по различным районам Северного Кавказа.
4 февраля 2010 года перед тремя отрядами специального назначения, включая «Вятич», в котором служил Григорий Ширяев, была поставлена задача провести разведывательно-засадные действия юго-восточнее села Комсомольского Урус-Мартановского района Чеченской Республики и не допустить выхода бандгрупп. Во время попытки боевиков прорваться через боевые порядки группы специального назначения Григорий Ширяев исполнял обязанности командира и обеспечил прикрытие товарищей со своей огневой позиции, уничтожив троих боевиков. Заместитель командира группы Григорий Ширяев обошел блиндаж, где засели террористы, и вступил с ними в неравную схватку. Вызвав огонь на себя, он дал возможность бойцам выйти из-под ураганного обстрела.
Похоронен в райцентре Кулунда Алтайского края. Указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 2010 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, капитану Григорию Викторовичу Ширяеву присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.