Памятник Николаю Чудотворцу установили на постамент в центре Барнаула

Бронзовую скульптуру Николая Чудотворца установили на постамент возле Никольского храма на пр. Ленина, 36.

Торжественное открытие памятника пройдет 22 мая, в честь 30-летия с момента освящения Никольского храма 22 мая 1993 года.

На данный момент памятник еще не освещен и закрыт белым покрывалом. В высоту скульптура составляет 6 м.

Скульптуру доставили 16 мая, по благословению Митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, в храм Святителя Николая Чудотворца.

Памятник создавали на протяжении года, его отливали на Ростовском Литейном заводе. Над ним работали академик и заслуженный художник России Исаков С.М. и член Союза художников РФ Исаков С.С.

На его создание выделил средства российский меценат, доктор экономических наук Валерий Лукьяненко.