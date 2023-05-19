21 мая
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Жизнь

Памятник Николаю Чудотворцу установили на постамент в центре Барнаула

Бронзовую скульптуру Николая Чудотворца установили на постамент возле Никольского храма на пр. Ленина, 36.

Установка памятника Николая Чудотворца на постамент
Установка памятника Николая Чудотворца на постамент
Дмитрий Лямзин

Торжественное открытие памятника пройдет 22 мая, в честь 30-летия с момента освящения Никольского храма 22 мая 1993 года.

На данный момент памятник еще не освещен и закрыт белым покрывалом. В высоту скульптура составляет 6 м.

Скульптуру доставили 16 мая, по благословению Митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, в храм Святителя Николая Чудотворца.

Памятник создавали на протяжении года, его отливали на Ростовском Литейном заводе. Над ним работали академик и заслуженный художник России Исаков С.М. и член Союза художников РФ Исаков С.С.

На его создание выделил средства российский меценат, доктор экономических наук Валерий Лукьяненко.

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