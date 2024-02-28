Память Героя России Алексея Пащенко увековечат в Шипуновском районе по инициативе единороссов

В центре села Шипуново появится бюст Героя России Алексея Пащенко, а в средней школе мемориальная доска с его именем. Такое решение приняла рабочая группа по увековечиванию памяти земляка, собранная по инициативе местного отделения «Единой России». В декабре партийцы начали принимать предложения жителей Шипуновского района по поводу того, как именно сохранить память о подвиге командира разведывательной группы Алексея Пащенко, который погиб в Харьковской области в январе 2023 года, прикрывая от вражеского огня отход своих бойцов.

В состав рабочей группы вошли представители местных властей, государственного фонда «Защитники Отечества», ветеранских организаций, Молодежного парламента Шипуновского района, краевого военно-исторического патриотического клуба «Боевая колесница», Шипуновской средней общеобразовательной школы им. А.В. Луначарского. В первом заседании рабочей группы принял участие отец Героя России Сергей Пащенко.

О собранных предложениях по увековечиванию памяти бойца рассказал исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Белов.

Наша инициатива получила широкую поддержку людей. Больше 15 тысяч человек узнали об этом из публикаций на страницах партии в социальных сетях. Распространять информацию о сборе предложений нам помогала районная газета «Степная новь». Только в партийную приемную поступило больше 100 звонков от жителей Шипуновского района, Барнаула, Новосибирска и Санкт-Петербурга, знавших Алексея Пащенко. Они предлагали открыть на входе в школу мемориальную доску, назвать в его честь одну из улиц, установить бюст на Аллее Героев или плиту на территории мемориального комплекса «Журавли» в Шипуново, — сообщил Сергей Белов.

Заседание рабочей группы по увековечиванию памяти Героя России Алексея Пащенко. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Рассмотрев все варианты, рабочая группа решила установить в районном центре бюст Алексея Пащенко и повесить мемориальную доску в Шипуновской средней общеобразовательной школе им. А.В. Луначарского, которую закончил боец. Сергей Пащенко поддержал это решение. В финансировании работ вместе с «Единой Россией» примут участие районные власти и местные жители.

Кроме того, глава Шипуновского района и секретарь местного отделения «Единой России» Татьяна Дорохова предложила присвоить имя Алексея Пащенко военно-патриотическому клубу его родной школы.

Заседание рабочей группы по увековечиванию памяти Героя России Алексея Пащенко. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Инициативу шипуновских единороссов поддержал координатор партийного проекта «Историческая память» в Алтайском крае, Герой России, президент Российской Ассоциации Героев Владимир Шаманов.

Наша задача сделать все возможное, чтобы имя Алексея Пащенко заняло достойное место в ряду героических защитников Родины, сохранить память о самоотверженном поступке земляка, который как настоящий командир пожертвовал жизнью ради своих бойцов. Он добровольно отправился защищать русских людей в Донбассе, потому что его совесть не позволила поступить иначе. На примере таких мужественных, сильных людей, настоящих патриотов мы должны воспитывать детей, — считает Владимир Шаманов.

Герой России Алексей Пащенко. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Справка Алексей Пащенко родился в селе Бобровка Шипуновского района в 1985 году, был выпускником Шипуновской средней общеобразовательной школы имени А.В. Луначарского. Срочную службу проходил в рядах десантно-штурмового батальона морской пехоты Северного флота в заполярном поселке Спутник. В 2005 году перешел на военную службу по контракту. Поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, проходил обучение на кафедре военной разведки. После окончания училища был направлен в Ленинградскую область, был командиром разведывательной роты разведывательного батальона. Через несколько лет уволился в запас. Узнав о гибели нескольких однокурсников в ходе СВО, Алексей Пащенко решил вернуться в армию. В июне 2022 года он заключил контракт с войсковой частью 02511 в Ленинградской области. Его назначили на должность заместителя командира роты – инструктора воздушно-десантной подготовки роты глубинной разведки разведывательного батальона. В конце июля он прибыл на линию боевого соприкосновения. В течение года принимал участие в боевых действиях против ВСУ. 8 января 2023 года разведывательная группа под командованием Алексея Пащенко выполняла боевое задание в тылу противника в окрестностях поселка Двуречное Купянского района Харьковской области. В ходе проведения разведки российские военнослужащие были обнаружены противником, который воспользовался внезапностью и численным преимуществом. В завязавшейся схватке разведчики под руководством Алексея Пащенко уничтожили украинский танк, расчет ПТУР, пулеметы и значительное количество живой силы. Получив ранение, командир приказал своему заместителю вывести группу из-под огня, сам же остался на позиции и до последнего прикрывал собой отход солдат. Указом Президента Российской Федерации от 13 июля 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту Пащенко Алексею Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Он был похоронен 3 февраля 2023 года в селе Бобровка Шипуновского района.

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